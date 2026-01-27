Wos se sumerge en la fe y el delirio: así será la nueva película de Luis Ortega

El cine de Luis Ortega siempre tuvo algo de hipnosis oscura, pero con *Magnetizado* promete ir todavía más lejos. Su próxima película -con estreno previsto para 2027- tendrá como protagonista a Wos (Valentín Oliva) en un papel que ya genera intriga: el de Ramón, un joven sacerdote carismático que se precipita hacia una espiral de amor, fe, obsesión y violencia.
Las primeras imágenes difundidas muestran al músico con sotana negra, una cruz colgando del cuello y explosivos en las manos. Una postal que condensa el clima extremo del relato y que confirma que no se tratará de una biopic ni de un drama convencional, sino de una ficción radical, atravesada por la espiritualidad, el delirio y la pulsión amorosa.
Un amor que cae como un rayo
La historia parte de un encuentro fulminante: Ramón se enamora de Eva, una actriz atravesada por crisis emocionales profundas. Desde ese instante, ambos quedan atrapados en un vínculo absoluto, donde el amor funciona como revelación mística y también como detonante de destrucción.
Según la sinopsis oficial, “Magnetizado” es “la historia de un amor que cae como un rayo y se transforma en confusión, en locura”. En ese viaje, los personajes buscan sentido en el arte, en Dios y hasta en el crimen. Ramón, además, atraviesa un deterioro mental ligado al consumo de drogas y a una fe cada vez más deformada, que lo empuja a cometer actos violentos mientras intenta reencontrarse con Eva.
La travesía lo conduce a un pueblo minero del Altiplano, donde su cuerpo parece adquirir poderes magnéticos capaces de convocar multitudes desesperadas. Entre devoción popular y fanatismo religioso, el personaje se enfrenta a una decisión final que puede llevarlo a la redención o a la autodestrucción.
Estado de riesgo creativo
Director de películas tan intensas como “El ángel” y “El jockey”, Luis Ortega definió a “Magnetizado” como una experiencia inédita en su carrera. “No hay nada similar a esto en toda mi filmografía. Es lo más ambicioso que encaré, sobre todo a nivel emocional”, aseguró.
El proceso creativo también rompe con lo habitual: antes de comenzar el rodaje formal, el equipo está ensayando y grabando todas las escenas del guión, como si se tratara de una exploración previa del tono y la energía de la historia. Ortega destacó especialmente el trabajo de Wos: “Valentín le está dando una dimensión al personaje que yo nunca había imaginado. La película va a estar a la altura de la locura que está viviendo el mundo hoy”.
El guión fue escrito por Ortega junto a Rodolfo Palacios y Martín Caamaño, y la producción reúne a El Despacho, Doguito Records -sello vinculado a Wos-, Infinity Hill (Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman) y la productora mexicana Piano, en una alianza que le da al proyecto una escala internacional.
Wos: salir de sí mismo
Para Wos, “Magnetizado” marca una profundización de su camino como actor. “La interpretación siempre estuvo en mi vida, pero la posibilidad de hacer algo con Luis fue lo que me impulsó a volcarme de lleno a esto”, explicó. El músico viene construyendo una carrera que cruza disciplinas, y este papel parece ser su desafío más extremo hasta ahora.
Sobre Ramón, señaló que lo atrae su intensidad y su búsqueda permanente: un personaje que “se anima a hacer cosas que la mayoría no” y que tiene un vínculo muy particular con la palabra, usando el discurso para explicar sus supuestas revelaciones. “Me genera un gran deseo poder habitarme de una forma distinta por un rato, salir de Wos y formar parte de un proceso colectivo con esta potencia”, agregó.
Ficción alucinada
Aunque la película toma su título del libro “Magnetizado” (2018) de Carlos Busqued, la adaptación es libre y ficcional. El texto original es una obra de no ficción construida a partir de casi noventa horas de entrevistas que el autor realizó en la cárcel al asesino serial Ricardo Melogno, responsable de cuatro homicidios de taxistas en 1982.
Lejos de una reconstrucción periodística tradicional, Busqued compuso un libro inclasificable, armado con entrevistas, documentos forenses y recortes periodísticos, donde evitó juzgar o explicar y dejó que la voz del criminal generara una inquietud persistente. La obra fue celebrada por su rareza formal y por su capacidad de habitar zonas incómodas de la condición humana.
Ortega retoma ese universo de extrañeza, violencia y misterio, pero lo transforma en otra cosa: un relato atravesado por el amor, la religión y la locura, donde lo real se funde con lo mítico y lo simbólico.
Apuesta fuerte del cine nacional
Con un director de mirada autoral fuerte, un músico popular en pleno salto actoral y una base literaria de culto, “Magnetizado” ya se perfila como uno de los estrenos argentinos más esperados de los próximos años.
Si el libro de Busqued invitaba a entrar en la mente de un asesino sin respuestas, la película de Ortega parece proponer otro viaje igual de inquietante: el de un hombre que busca a Dios, al amor y a sí mismo... y puede perderse para siempre en el intento.