Este domingo, en El Jardín de los Presentes

"Tirar del hilo": un intensivo de clown para jugar, conmover y habitar la libertad en escena

La actriz, directora y docente Malena Vieytes llega al espacio de San José del Rincón con un seminario que propone explorar el juego, el cuerpo y la libertad escénica a través del teatro físico, la poética y la energía colectiva.