El próximo domingo 17 de mayo, el espacio cultural El Jardín de los Presentes (Pje. Florida 1275, San José del Rincón) abrirá sus puertas para recibir “Tirar del hilo”, un taller intensivo de clown coordinado por Malena Vieytes, una propuesta destinada a explorar el juego, el cuerpo y la potencia poética de una de las disciplinas escénicas más sensibles y transformadoras del teatro.
"Tirar del hilo": un intensivo de clown para jugar, conmover y habitar la libertad en escena
La actriz, directora y docente Malena Vieytes llega al espacio de San José del Rincón con un seminario que propone explorar el juego, el cuerpo y la libertad escénica a través del teatro físico, la poética y la energía colectiva.
La actividad se desarrollará de 14 a 17,y está dirigida a personas mayores de 16 años, con o sin experiencia previa en artes escénicas. El encuentro propone una inmersión intensiva en el universo del clown desde el abordaje del teatro físico, tomando al cuerpo como punto de partida para el juego, la escucha y el descubrimiento personal y colectivo.
“En tiempos de tanta crueldad, conectar con el clown es fundamental para recordarnos el sentido de la libertad”, plantea la convocatoria del seminario, que invita a entrenar la inocencia, asumir el riesgo escénico y construir, desde el humor y la sensibilidad, nuevas maneras de vincularse con el error, el deseo y la imaginación.
El cuerpo, el juego y la poética del clown
Durante el taller se realizarán ejercicios orientados a desarrollar la escucha del propio cuerpo, de los otros y de la grupalidad. La propuesta busca abrir un espacio donde la empatía, la libertad y el imaginario común se transformen en motores creativos para habitar la escena.
El clown aparece así como un territorio donde conviven la tontería, lo imposible, la profundidad y la síntesis teatral. Un género que, lejos de limitarse a la comicidad, permite explorar emociones, vulnerabilidades y formas sensibles de comunicación con el público.
Desde la organización destacan que el seminario será “un concentrado de energía payasa”, pensado para conmover y “ablandar los corazones” a través del juego escénico.
Trayectoria de Malena Vieytes
Nacida en Buenos Aires en 1984, Malena Vieytes se especializó en clown, máscaras y comedia. Se formó como docente en la UNA y como actriz junto a referentes como Pompeyo Audivert, Cristina Banegas, Marcelo Savignone, Darío Levin, Marina Barbera y Daniel Casablanca, entre otros.
Además de escribir, actuar, producir y dirigir sus propios espectáculos, integró proyectos y colectivos teatrales como Altas Brujas, Las Trágicas, Queloqué Impro y Noctilucas Teatro. Desde 2006 desarrolla formaciones intensivas en distintas ciudades del país, consolidando una mirada pedagógica centrada en el cuerpo, el juego y la creación colectiva.
Inscripciones y recomendaciones
El taller tiene un valor sugerido de 25 mil pesos y la inscripción se confirma mediante transferencia al alias “corazonidiota”, correspondiente a la cuenta de Mercado Pago de Malena Vieytes. También existe la posibilidad de conversar alternativas de pago para quienes necesiten facilidades económicas.
La organización recomienda asistir con ropa cómoda, preferentemente negra lisa, llevar botella de agua, anotador y, quienes tengan, máscara de clown o nariz roja. De todos modos, habrá elementos disponibles para compartir durante la jornada.
Las consultas pueden realizarse al correo [email protected] o vía WhatsApp al 11-4034-9529. Además, para completar la inscripción es necesario llenar el correspondiente formulario online.
La propuesta promete una tarde de entrenamiento escénico, sensibilidad y juego colectivo en un entorno natural y artístico pensado para desplegar la creatividad y la libertad expresiva.