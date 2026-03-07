Rafaela lanzó la convocatoria para la edición 21 de su Festival de Teatro

Rafaela ya se encuentra trabajando fuertemente en la organización de la 21ª edición del Festival de Teatro 2026. El mismo, que se ya se ganó un espacio significativo en la agenda nacional, se llevará a cabo del 14 al 19 de julio, en coincidencia con el receso escolar de invierno.
"Como cada año, se invita a artistas escénicos de Rafaela a participar del concurso de selección de espectáculos teatrales locales que integrarán la programación de esta nueva edición", informó el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Educación y Cultura.
La convocatoria permanecerá abierta del 6 al 20 de marzo y está dirigida a obras estrenadas en la ciudad del oeste provincial desde marzo de 2025 hasta la actualidad, que no hayan participado en ediciones anteriores del festival.
Gentileza FTR
"Se podrán postular propuestas de teatro para adultos y para infancias, teatro de títeres, teatro de objetos, teatro callejero, teatro danza, unipersonales, intervenciones urbanas, circo, clown, musical, teatro de sombras, entre otros lenguajes escénicos", agregaron los organizadores.
Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en www.rafaela.gob.ar (en el inicio y en el apartado Educación y Cultura) y en la bio de Instagram del FTR. Las postulaciones deberán enviarse exclusivamente a través del formulario online hasta el viernes 20 de marzo a las 11:59.
Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al (3492) 453175 o escribir a [email protected]
Gentileza FTR
Formulario de recepción
Desde la organización explicaron además que se encuentra abierto el formulario de recepción de propuestas para obras de todo el país, destinado a compañías y creadores que deseen acercar sus proyectos para ser considerados por el equipo de programación del Festival.
"Cabe mencionar que la programación del FTR se realiza a partir de invitaciones directas, este formulario permite incorporar propuestas a la base de datos del Festival, que luego son evaluadas durante el proceso de selección", destacaron.