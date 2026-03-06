Agenda cultural en Santa Fe

Llega un fin de semana con recitales, teatro y actividades por el Día de la Mujer

Del 6 al 8 de marzo, la ciudad ofrece una programación muy diversa que incluye shows en vivo, entre los que sobresalen Antonio Birabent y Cruzando el Charco, estrenos y propuestas especiales en el marco del 8M.