Llega un fin de semana con recitales, teatro y actividades por el Día de la Mujer
Del 6 al 8 de marzo, la ciudad ofrece una programación muy diversa que incluye shows en vivo, entre los que sobresalen Antonio Birabent y Cruzando el Charco, estrenos y propuestas especiales en el marco del 8M.
Con el mes de marzo ya iniciado, Santa Fe empieza a desarrollar una agenda cultural cada vez más diversa e intensa. Del 6 al 8, habrá recitales, obras teatrales, muestras y festivales. En el centro de la escena, el Día Internacional de la Mujer atraviesa la programación.
El viernes 6 concentra una oferta variada: Mario Pereyra se suma al ciclo "Acústicos de Cumbia", Antonio Birabent repasa 35 años de canciones y el Aeropuerto de Sauce Viejo celebra sus 70 años con un espectáculo dedicado a Soda Stereo. En paralelo, el teatro santafesino renueva cartelera.
El sábado 7 la agenda prevé el regreso de Cruzando El Charco, nuevas expresiones urbanas como Z2M y una fuerte presencia de la escena independiente. También habrá encuentros artísticos, muestras y homenajes al cancionero latinoamericano.
"Dos días y un epílogo". Foto: Gentileza producción
El domingo 8, en el marco del Día de la Mujer, la programación adquiere una dinámica especial con galas musicales, espectáculos con entrada libre y propuestas teatrales que posan la mirada en las voces femeninas. La grilla completa.
Viernes 6 de marzo
Mario Pereyra a las 21
La presentación se desarrollará en el marco de "Acústicos de Cumbia", un ciclo de eventos que prometen “una conexión más íntima y vibrante con la música que tanto apasiona a miles”, según informaron los organizadores.
"Ha, Cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural UNL
La obra vuelve con dos únicas funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo. Se trata de la "Comedia UNL 2025", dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un mundo donde cada día es un reinicio, la propuesta reflexiona sobre la memoria como aquello que une a las personas.
Presentarán el espectáculo "Como la Cigarra". Un concierto para celebrar la obra musical y poética de Maria Elena Walsh mediante la revisión de sus grabaciones emblemáticas, transitando diferentes géneros de la música popular.
El cantautor llega para presentar "Canciones propias y ajenas", un recorrido por sus 35 años de carrera y sus más de 30 discos. Solo con su guitarra y su voz, invita a un viaje emocional: desde sus éxitos como "A mí la lluvia" y "Salgo a caminar", hasta versiones personales de clásicos. Abrirá la noche como artista invitado: Kaled Pan.
Soda Electro Sinfónico Coral a las 20.30 en el Aeropuerto de Sauce Viejo
El Aeropuerto Internacional Sauce Viejo celebra sus 70 años con un espectáculo impactante con más de 50 músicos en escena reinterpretando la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati en versión electro-sinfónica.
El viernes 6 de marzo a las 21, la Noche Rockstar regresa con los shows de Monkey Wrench (Tributo a Foo Fighters) y Radio Guerrilla (Tributo a Rage Against The Machine).
"Feliz día" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Como parte del ciclo Escénicas del país, se presenta la comedia de la Compañía Sutottos. "Es una comedia ácida y brillante que amplifica y exagera con mucho humor la exigencia permanente de ser felices y disfrutar que impone la sociedad contemporánea".
"Instrucciones para vivir una vida" a las 21 en La 3068
Una obra que registra la imposibilidad de normar algo, lo que escapa a cualquier intento de regulación. Reflexiona sobre el pulso vital de la propia existencia en su componerse con el mundo. Resulta de la polifonía de voces de las poetas santafesinas Estela Figueroa, Diana Bellessi y Marilyn Contardi, en diálogo con la obra de Mary Oliver.
Desde las 19 se van a estar desarrollando cuatro clínicas de guitarra. Concluidas las clínicas se llevará a cabo un sorteo. Se cierra la noche con una Jam abierta al público, para que cualquiera suba al escenario a intercambiar solos de guitarra con los profesores y otros músicos.
Es un artista que desde los 10 años viene experimentando con beats y sonidos digitales para encontrar su propia identidad en el Trap. Luego de su primer álbum "#SLP", z2m llega a nuestro escenario para presentar en exclusiva su nuevo mixtape.
Noche ricotera. Foto: Gentileza producción
"Pintar con el cuerpo" a las 19.30 en Cauces
En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer que organiza la Fundación Cauces, se realizará la presentación de la muestra, “Pintar con el cuerpo” con la presencia de su autora, la psicóloga y docente de la UNR, Andrea Gómez.
Es una propuesta que busca unir el vasto espacio latinoamericano por medio de las canciones. Interpreta canciones de Susana Baca, Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Ana Prada, Marta Gómez, Silvio Rodriguez, entre otras y otros referentes del cancionero latinoamericano.
La obra de Arturo Castro Godoy se despide este sábado con una función más, a pedido del público. Un hombre de 55 años acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal.
La actividad "De fotos, libros y acervos. Encuentro entre la artista Paulina Scheitlin y Aimé Luna de Fotogalería Municipal" tendrá lugar en el Centro Experimental del Color de la Estación Belgrano. Se realiza en el marco de la muestra "Secretos a la vista de todos. Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal".
Con este grupo, el rock nacional sigue vivo en las nuevas generaciones. Con una formación que dio sus primeros pasos en la Escuela Escalante, estos jóvenes músicos encontraron un lenguaje común en las canciones de los grandes referentes del rock argentino.
Llega la Noche Ricotera con el show de La Máquina, el mejor homenaje a Skay Beilinson, el corazón de Patricio Rey. Además, Joyas Patricias invitadas.
Gricel Tenutta. Foto: Gentileza producción
"Última escena (como si fuera real)" a las 21 en La 3068
Obra escrita e interpretada por Raúl Kreig y José Pablo Viso. “Un maestro y su alumno ensayan la escena de la muerte del primero. Insisten una y otra vez sin poder resolverla. La "escena" de la muerte del padre del alumno empieza a imponerse. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el padre? ¿Cómo hablar de la muerte? Un retrato sobre los vínculos y lo no dicho.
En el marco del Mes Internacional de la Mujer, se realizará Noche de Luna Lila en el Anfiteatro Municipal con música en vivo de Divas (homenaje a las grandes cantantes) y She Loves 90 (lo mejor del rock-pop femenino de los 90s). La actividad contará con patio gastronómico y la entrada es libre y gratuita.
Domingo 8 de marzo
"Dos días y un epílogo" a las 20 en la 3068
"Dos hermanas auto encerradas en un depósito de revistas nos regalan con mucho humor, un mundo sensible de amores, dolores y sabrosos recuerdos", señala la sinopsis. Una comedia absurda y divertida, con dos grandes actrices de la escena santafesina.
"Ha, cuando se corre la bruma". Foto: Gentileza producción