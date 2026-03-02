"La lírica femenina en el tango es menos violenta, profunda y emocional"

"Mujeres 3", el nuevo trabajo del quinteto encabezado por la cantante Camila Arriva (y que se llama igual que disco pero sin el número) convierte a Buenos Aires en una especie de pregunta abierta sobre quién narra la ciudad y desde qué voz.
Junto a su quinteto, la cantante presenta "Mujeres 3" y reflexiona sobre cómo cambia el relato porteño cuando son las mujeres quienes cuentan la historia.
"Mujeres 3", el nuevo trabajo del quinteto encabezado por la cantante Camila Arriva (y que se llama igual que disco pero sin el número) convierte a Buenos Aires en una especie de pregunta abierta sobre quién narra la ciudad y desde qué voz.
El álbum, que se presenta en vivo el sábado 7 de marzo a las 20 en CABA, propone una obra conceptual íntegramente dedicada a la identidad porteña, atravesada por miradas femeninas que dialogan con casi un siglo de historia musical.
Desde Azucena Maizani hasta Nathy Peluso, pasando por nombres fundamentales como Eladia Blázquez, María Elena Walsh, Silvina Garré y Hilda Lizarazu, el repertorio traza un arco que va de 1933 a 2020.
Tangos originales y versiones reconfiguradas en clave de tango, vals y milonga arman un mapa donde el paisaje urbano adquiere una potencia ineludible: la nostalgia del exilio, el pulso caótico del día porteño, la ciudad observada a la distancia como herida y como pertenencia.
El quinteto interpreta canciones compuestas por mujeres pero a la vez interviene la tradición. La pregunta que dejó escrita Eladia Blázquez sobrevuela el disco.
"¿Es que las mujeres no formamos parte de este enjambre humano que es Buenos Aires y no nos duele igual su trasfondo gris que nos destiñe a veces la alegría y nos hermana con nuestras más puras esencias?".
En una entrevista, Camila Arriva habla sobre el proceso creativo, la decisión de convertir a Buenos Aires en protagonista y el desafío de sostener, desde el presente, una revolución silenciosa en el tango.
-"Mujeres 3" está dedicado íntegramente a Buenos Aires. ¿Por qué decidieron que la ciudad fuera el eje central de este nuevo álbum?
-Porque estando lejos, cuando vivía en Berlín, fue un bálsamo poder acercarle al público migrante un repertorio tan rico emocionalmente hablando como el compuesto a nuestra ciudad.
La anécdota que me terminó de convencer es que un amigo alemán al terminar un concierto en el que había hecho un bloque de canciones dedicadas a la ciudad, me dijo que no había entendido una palabra de lo que decía pero que el sentimiento al ver tanta gente conmovida lo hizo pensar que jamás podría existir una canción así para Berlín.
Desde ese día, en 2022, comencé a investigar qué compositoras mujeres le habían dedicado canciones a Buenos Aires. Ese año, presentando “Mujeres 2”, volviendo repentinamente a vivir en Argentina, dejé afuera de ese disco “Porque amo a Buenos Aires” de Eladia Blázquez y supe que era el indicio para que todo el próximo álbum sea sobre la ciudad.
-El repertorio incluye canciones que van desde 1933 hasta 2020. ¿Qué las unió a la hora de elegirlas?
-Primó el concepto de que sean composiciones de mujeres, claro. Luego el poder trazar un paisaje porteño de cada época de esos casi 90 años.
La mirada de Azucena puesta en el migrar post guerra de los años 30, el recorrido por los rincones que hace María Elena en su vals de los 70, la ciudad en blanco y negro que ve Silvina en los 80, lo oscuro que la siente Marina en los 2000, o cómo se la imagina Nathy desde su habitación durante la pandemia.
La elección más complicada en lo personal fue qué tangos de Eladia quedaban dentro. Ya toda su obra dedicada a Buenos Aires es tan hermosa que valdría la pena hacer varios volúmenes sólo de eso.
También algunas que delaten el movimiento que hace la gente que migra, como en el caso de "Canto por vos, Buenos Aires", y lleva como marca esta identidad porteña (aunque haya nacido en Luján) para mostrarle al mundo nuestra inmensa cultura.
-El proyecto trabaja exclusivamente con compositoras e intérpretes femeninas. ¿Qué cambia en el tango cuando son mujeres quienes cuentan la historia?
-La lírica es notablemente menos violenta, es profunda, emocional. No existe el lamento del amor que se va, algo tan característico en el tango, porque es la otra campana contando por qué se fue. Eso es super interesante.
Es una constante: poner los puntos, hasta acá quiero, hasta acá no y si no hay eso, que seas feliz, pero me voy. Me interpela distinto porque puedo empatizar mucho mejor con una mujer que dice “si vas a entrar en mi mundo será con profundo amor”.
"Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante, sólo soy una mujer que camina por la calle; yo sé que en las madrugadas, cuando las farras dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te ponés a llorar".
-En este disco trabajamos en conjunto con Natalia Perelman, en la producción musical. Nos llevó mucho tiempo armar "Buenos Aires" de Nathy Peluso.
El gran arreglo que hizo Amalia Escobar era garantía que iba a ser una bomba pero pasamos por muchas pruebas para que quede la versión tanguera sin perder la melodía o la intención de balada pop jazzera que propone.
Me gusta mucho hacer versiones tangueras de canciones que no parecen que van a quedar, sin embargo “Mafiosa” del disco 2 es un tango que nos abrió las puertas de un mercado más orientado al world music, ya que lo agregaron como parte del compilado del festival Bardentreffen de Alemania en 2025.
O “Fuiste”, la milonga que armamos sobre la cumbia de Gilda, se pasa en varias milongas como parte de una tanda bailada. Yo creo que reversionar canciones conocidas acerca un público nuevo y eso siempre es bueno.
-El disco se presenta el 7 de marzo y sale en plataformas el 8. ¿Qué esperan que el público descubra o sienta al escuchar “Mujeres 3”?
-Esperamos que nuestro público habitual comprenda este giro hacia un repertorio menos milonguero y poder despertar nuevas escuchas en un público que no conoce el género.
Que funcione como caricia a la gente que está afuera de la ciudad y sobre todo que ponga en valor el patrimonio sonoro que generó esta ciudad desde la mirada femenina.
Me gusta pensar que la reinterpretación de estas canciones es un paisaje auditivo de un legado que nos pertenece, que define una idiosincrasia y al compilarlas revive la voz única de esta ciudad que a veces amamos, odiamos, ignoramos pero que siempre dan ganas de volver y decir fuerte: "soy de acá".