María Gabriela Epumer vuelve a escena a través de su propia mirada. El documental “Perfume, una película de María Gabriela Epumer”, dirigido por Lucía S. Ruiz (autora del guión junto a Andrea Testa), recupera más de 50 horas de registros audiovisuales inéditos que la guitarrista grabó o hizo grabar entre 1995 y 2003.
"Perfume": María Gabriela Epumer vuelve para contar su historia
El documental gestado por Lucía S. Ruiz y Andrea Testa recupera 50 horas de material audiovisual inédito que la música registró entre 1995 y 2003. Lejos de la biografía tradicional, la película reconstruye el universo personal y artístico de una figura clave del rock argentino, con estreno en cines previsto para noviembre.
El material, conservado durante años por su familia, permite reconstruir tanto su recorrido musical como los momentos de intimidad que acompañaron su vida creativa.
Con estreno previsto en las salas argentinas para noviembre, la película propone una aproximación singular a una artista fundamental de la música nacional.
Integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll, guitarrista de Charly García y autora de una obra solista con identidad propia, Epumer aparece aquí sin intermediarios: tocando en grandes escenarios, trabajando en estudios de grabación, preparando sus discos y recorriendo paisajes lejos de la exposición pública.
El documental tuvo su primera proyección el 1° de agosto, fecha en la que la música habría cumplido 63 años. El encuentro reunió a familiares, amigos y colegas, en una presentación que puso en circulación un archivo capaz de devolverle actualidad a su figura y abrir nuevas lecturas sobre su legado.
Autorretrato
Uno de los aspectos distintivos de “Perfume” es que su relato no se organiza alrededor de entrevistas, testimonios actuales ni reconstrucciones de época. La película prescinde de esos recursos para dejar que sean las propias imágenes de Epumer las que conduzcan el recorrido.
El archivo reúne registros de conciertos multitudinarios y presentaciones más pequeñas, ensayos, grabaciones, encuentros cotidianos y escenas en su hogar. También muestra su trabajo junto a Charly García, con quien compartió una etapa importante de su trayectoria, y el proceso artesanal de creación de su música solista.
En ese conjunto conviven la guitarrista frente a miles de personas y la artista concentrada en los detalles de una grabación; la figura pública y la mujer que observa su entorno con una cámara.
Las imágenes también permiten asomarse a la escena del rock argentino de los años 90, desde una perspectiva que no busca reconstruirla de manera sistemática, sino dejarla aparecer a través de una experiencia individual.
La decisión de trabajar con el archivo personal fue central para la familia Epumer. Sus hermanos, Lito y Claudia, aportaron los registros y participaron del proyecto como productores asociados.
Según explicaron, durante años evaluaron la posibilidad de realizar una biografía convencional, pero finalmente optaron por otro camino: permitir que María Gabriela contara quién era a través de lo que había filmado.
Una forma propia
El desafío para el equipo fue transformar ese material en una película sin desnaturalizar su origen. Las grabaciones no habían sido realizadas con la intención de construir un relato cinematográfico: algunas son breves, otras presentan dificultades técnicas y muchas conservan las marcas propias de un registro doméstico o espontáneo.
Para Ruiz y Testa, esas características no eran obstáculos que debían disimularse, sino parte de la identidad del proyecto. La escritura del guión y el montaje avanzaron en un proceso conjunto, en busca de un lenguaje capaz de respetar la materialidad de las imágenes y encontrar en ellas el pulso de la narración.
“Entendimos que debíamos ser un canal para que lo que nuestra protagonista grabó, guardó, quiso dejarnos, se exprese”, señalaron las guionistas al describir el proceso creativo. La intención fue evitar que los mecanismos habituales de una biografía musical se impusieran sobre el archivo y permitieran, en cambio, que las escenas construyeran su propio sentido.
En palabras de la directora, las cajas que la familia conservó durante años funcionaron como un mapa para ingresar en la vida de Epumer. La confianza de sus hermanos implicó también una responsabilidad: encontrar una mirada que atravesara ese conjunto de materiales sin desplazar la perspectiva de quien los había registrado.
Iluminar el presente
“Perfume” es una producción de Pensar con las Manos, en coproducción con la uruguaya Los Besos Contenidos. El largometraje pudo concretarse, en parte, gracias al financiamiento colectivo de 340 personas, en un proceso que reunió a familiares, colegas y admiradores de la música.
Más que ofrecer una cronología de su carrera, la película recupera la sensibilidad de una creadora que hizo de la guitarra una marca personal y participó de distintas etapas del rock argentino sin quedar reducida a una sola de ellas.
Su paso por Viuda e Hijas de Roque Enroll, su trabajo junto a García y su desarrollo como solista forman parte de una trayectoria que el archivo permite observar desde una cercanía poco habitual.
A más de dos décadas de su muerte, ocurrida el 30 de junio de 2003, a los 39 años, Epumer vuelve a encontrarse con el público desde un lugar inesperado: no a través de una reconstrucción posterior, sino mediante imágenes que conservan su manera de tocar, trabajar, mirar y habitar el mundo.
En ese gesto reside la singularidad de “Perfume”. La película no pretende cerrar el retrato de una artista ni explicar definitivamente su obra. Recupera, en cambio, una parte de lo que ella decidió registrar y convierte ese legado personal en una experiencia compartida, donde el pasado del rock argentino vuelve a resonar en el presente.