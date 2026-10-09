A través de sus propias imágenes

"Perfume": María Gabriela Epumer vuelve para contar su historia

El documental gestado por Lucía S. Ruiz y Andrea Testa recupera 50 horas de material audiovisual inédito que la música registró entre 1995 y 2003. Lejos de la biografía tradicional, la película reconstruye el universo personal y artístico de una figura clave del rock argentino, con estreno en cines previsto para noviembre.