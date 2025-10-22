Mate Yacy en "El Under al CCP"

#HOY:

La agrupación de música popular integrada por Pablo Ignacio Ferreira (voz, guitarras, sintetizadores), Federico Denis (bajo, voz) y María Inés López (guitarra y voz) mostrará las canciones de “Pequeñas geografías”, su primer LP, en formato eléctrico.

Denis, Ferreira y López sintetizan en este material una búsqueda de 11 años, reuniendo la sutileza y calidez del sonido acústico con matices ambientales o punzantes de lo eléctrico y los medios electrónicos. Foto: Gentileza de los artistas
 14:09

Este jueves 23 de octubre, en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial, Mate Yacy presentará el show de su nuevo disco “Pequeñas geografías” en el marco del ciclo “El Under al CCP”.

Mate Yacy es una agrupación de música popular de Santa Fe, formada en 2013, cuyos integrantes son Pablo Ignacio Ferreira (voz, guitarras, sintetizadores), Federico Denis (bajo, voz) y María Inés López (guitarra y voz). Luego de la edición de varios EP, en 2024, lanzan su primer LP de canciones propias, “Pequeñas geografías” a través del sello discográfico Kuikatl Discos.

El disco sintetiza un recorrido de 11 años, en los cuales el grupo encontró un sonido y una estética propios, reuniendo la sutileza y calidez del sonido acústico con matices ambientales o punzantes de lo eléctrico y los medios electrónicos. Luego de un tiempo de presentar las canciones en formato acústico, llegó el momento de compartir por primera vez el show eléctrico de “Pequeñas geografías”.

El estreno se realizará el jueves 23 de octubre, a las 20 (puntual), dentro del ciclo El Under al CCP, Sala Foyer, Centro Cultural Provincial, Junín 2457. Las entradas pueden adquirirse a $ 6.000 en la boletería del CCP.


Más info:

Instagram: https://www.instagram.com/mateyacy/

YouTube: https://youtube.com/@mateyacy4059

Spotify: Mate Yacy

