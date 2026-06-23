"Materia de memoria"

Una literatura de sustantivos para narrar infancias en dictadura

El libro fue compilado por Victoria Torres, quien convocó a trece autores contemporáneos (entre otros, Marta Dillon, Félix Bruzzone, Mariana Eva Pérez y Julia Coria) a partir de una consigna: trabajar con objetos. El prólogo estuvo a cargo de Claudia Piñeiro.