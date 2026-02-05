En Carlos Paz

Matías Ramírez ganó el Premio Carlos como Mejor Atracción con su homenaje a Gasalla

El actor santafesino fue distinguido por su desopilante interpretación de “La Abuela” en “¡Qué Cacho de Show!”, el espectáculo de Cacho Buenaventura. Se impuso en una terna muy competitiva, que incluía a Julieta Poggio, y dedicó el premio al referente y creador de su personaje.