Matías Ramírez ganó el Premio Carlos como Mejor Atracción con su homenaje a Gasalla
El actor santafesino fue distinguido por su desopilante interpretación de “La Abuela” en “¡Qué Cacho de Show!”, el espectáculo de Cacho Buenaventura. Se impuso en una terna muy competitiva, que incluía a Julieta Poggio, y dedicó el premio al referente y creador de su personaje.
Posando con la estatuilla en la gran noche, recordando a quienes lo apoyaron, a quienes apostaron por él, y al gran homenajeado. Foto: Gentileza del artista
El talento santafesino tuvo su gran noche en Villa Carlos Paz. Matías Ramírez se alzó con el Premio Carlos 2026 en la categoría Mejor Atracción en Espectáculo por su participación en “¡Qué Cacho de Show!”, el espectáculo encabezado por Cacho Buenaventura, y se impuso en una terna muy competitiva.
La ceremonia, celebrada el lunes 2 de febrero en los salones del Hotel Eleton, marcó el cierre institucional de la temporada teatral de verano en La Villa. En ese contexto, la categoría Mejor Atracción destacó a artistas que, desde intervenciones puntuales dentro de un show, logran generar momentos inolvidables arriba del escenario. Y fue allí donde Ramírez dejó su huella.
Una terna de alto perfil
Los nominados a Mejor Atracción fueron, además de Ramírez, Thiago Rey por “Magnyfico show, la leyenda continúa”; Julieta Poggio, por “Corto-Circuito”; el Mago Raffer, también parte de “¡Qué Cacho de Show!”; y Nacho Castañares, de la obra “Suspendan la boda, la magia continúa”.
La categoría reunió figuras mediáticas, magos, performers y artistas con fuerte llegada al público, lo que hizo aún más significativo el reconocimiento para el humorista santafesino.
Un personaje que trasciende generaciones
En ¡Qué Cacho de Show!, Ramírez interpreta a “La Abuela”, el icónico personaje creado por Antonio Gasalla a partir de su composición de Mamá Cora en “Esperando la carroza”, en un homenaje que combina respeto, humor y una impronta personal construida durante décadas.
“El personaje lo vengo haciendo hace más o menos 30 años; tengo 47. Empecé imitándola a mi abuela en un cumpleaños. Y después fui tomando cosas del personaje de Antonio, sacándole la voz; más la contextura, la estructura física que tiene”, contó Ramírez sobre el origen de su creación, en una entrevista en Radio de la Ciudad de Totoras.
Dentro del espectáculo, La Abuela protagoniza uno de los momentos más delirantes de la noche: una mujer mayor que escapa de un geriátrico con sus amigas- una de ellas, insólitamente, dentro de un bolso- y termina desatando el caos en el lobby de un hotel, escenario donde transcurre la historia.
“Por ahí la gente cuando me ve aparecer al final queda como ‘Guau, sos vos que hacés la abuela’. Y ahí arranca todo el quilombo: su amiga es Dolores, la tiene en el bolso, está muerta, y empieza a hablar con ella. No hay nadie que atienda el hotel y lo empieza a atender ella”, relató entre risas.
Ramírez caracterizado, poniéndole el cuerpo a un personaje inolvidable. Foto: Gentileza L10 Producciones
El respaldo de Cacho Buenaventura
Ramírez también destacó el clima humano del elenco y, especialmente, el vínculo con Cacho Buenaventura, referente histórico del humor cordobés.
“Cacho está con nosotros, habla... viste que a veces a los humoristas arriba les sale una cosa y atrás son otra. Pero con Cacho no: es divino realmente. Ya el primer día de ensayo me tiró algunos tips para La Abuela, unos chistes para hacer. Es un show muy completo y él la termina con un pum para arriba, porque el espectáculo está pum para arriba todo el tiempo”, señaló.
“¡Qué Cacho de Show!” se viene presentando de martes a domingos a las 22.30 en el Teatro Bar de Villa Carlos Paz; combina humor, magia, música y baile, con un elenco que incluye al Mago Raffer, la pareja de bailarines Fátima Brener y Rodrigo Navarro, y el músico Julio César Luján.
Un premio con dedicatoria especial
A la salida de la ceremonia, y visiblemente emocionado, Ramírez dedicó el galardón a su familia, al público y, especialmente, a Antonio Gasalla.
“Primero se lo dedico a toda mi familia por el aguante, a toda la gente que siempre me sigue, al público, a mis productores y a L10 Producciones que confiaron en mí. Y realmente a este grande que admiro, que amo, que es Antonio Gasalla. A este personaje lo hago con todo el amor y con toda la humildad”, expresó.
“Es una emoción para mí... estar recibiendo esto por el lugar que me dieron, es un placer enorme y se lo dedico especialmente a Antonio Gasalla”, cerró.
En una temporada donde brillaron grandes producciones -con “Soy Mestiza” llevándose el Carlos de Oro y “Trum Malambo” el de Plata-, el momento de Matías Ramírez confirmó que, a veces, una sola aparición en escena alcanza para conquistar a todo un teatro... y también a un jurado.