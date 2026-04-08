Formación docente

Percusión corporal latinoamericana: una forma de transitar la vida en común

A diez años del comienzo de esta experiencia artística y pedagógica, Maximiliano Maglianese y Rocío Elizalde brindarán el sábado 11 un taller para quienes están todos los días frente a infancias y adolescencias. En diálogo con El Litoral, la segunda repasó una década de experiencias que transforman vivencias individuales y colectivas.