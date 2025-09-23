El viernes, en El Birri

"Microcosmos": una experiencia entre la ópera y el teatro

La propuesta estelarizada por Loana Ayuso y Mariano Sanz, bajo la dirección escénica de Nahiara Ayuso y el acompañamiento al piano de Martín Salum, se despide de los escenarios. Será además el adiós de la cantante de los escenarios locales, antes de partir a Italia para proseguir su formación.