"Microcosmos": una experiencia entre la ópera y el teatro
La propuesta estelarizada por Loana Ayuso y Mariano Sanz, bajo la dirección escénica de Nahiara Ayuso y el acompañamiento al piano de Martín Salum, se despide de los escenarios. Será además el adiós de la cantante de los escenarios locales, antes de partir a Italia para proseguir su formación.
La soprano Ayuso y el barítono Sanz: química vocal y escénica. Foto: Gentileza producción
El próximo viernes 26 de septiembre a las 21, el Centro Cultural y Social El Birri (Gral. López 3698) será escenario de la despedida de una propuesta artística única: “Microcosmos”, una puesta operística teatral que entrelaza música, drama y pasiones humanas.
El espectáculo invita al público a sumergirse en distintos universos emocionales a través de una selección de escenas de ópera que se fusionan con el lenguaje teatral. Con un hilo conductor innovador, la obra conecta el dramatismo de “La Traviata” (Verdi), la picardía de “Don Pasquale” (Donizetti)”, el rencor y la venganza de “Rigoletto” (Verdi), entre otros momentos memorables.
La puesta está dirigida por Nahiara Ayuso, con las interpretaciones de Loana Ayuso y Mariano Sanz, y el acompañamiento al piano de Martín Salum. El equipo creativo se completa con Natalia Terré en vestuario, Ramiro Gómez en diseño de luces y José Ignacio Bellini como iluminador. Todos ellos, artistas formados en instituciones como el Instituto Superior de Música (UNL) y la Escuela Provincial de Teatro 3.200, se reúnen en este proyecto para ofrecer una experiencia que expande las fronteras del género.
La función es apta para mayores de 12 años y contará con servicio de buffet y barra, en un espacio de capacidad limitada que asegura cercanía e intimidad entre artistas y espectadores.
Escenas de óperas adaptadas
Escena 1: “Signorina in tanta fretta”, de “Don Pasquale” (G. Donizetti); “Deh vieni non tardar”, de “Las bodas de Figaro” (W. A. Mozart).
Escena 2: “Dúo Germont y Violetta”, de “La Traviata” (G. Verdi).
Escena 3: “Tutte le feste al tempio” de "Rigoletto” (G. Verdi).
Loana fue una de las diez seleccionadas en todo el mundo, y la única de Argentina. Foto: Gentileza producción
Valijas listas
La velada se anuncia como una despedida de esta propuesta, como así también de Loana Ayuso antes de su partida: hace pocos meses resultó ganadora de una beca para cursar una Maestría en Canto Lírico en el Conservatorio de Alta Formación Musical de Bolzano, Italia, siendo una de las diez postulantes seleccionadas entre cien de todo el mundo, y la única de Argentina. Serán dos años de formación en la disciplina que la convoca desde niña.
Entradas
Anticipadas: Generales $10.000; estudiantes y jubilados $8.000. En puerta: Generales $12.000; estudiantes y jubilados $10.000. Se pueden adquirir mediante transferencia al alias microcosmos.obra (Nahiara Ayuso), enviando comprobante al 3425513100. Recomendación: adquirir entradas anticipadas para asegurar lugar.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.