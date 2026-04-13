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En el estadio cubierto de Unión

Midachi regresa para una despedida histórica

El trío se presentará en el “Ángel P. Malvicino” el sábado 5 de septiembre a las 21. Las entradas estarán a la venta desde el martes 14 de abril a las 10 AM a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

Darío Elder “Chino” Volpato, Miguel Ignacio Torres del Sel y Rubén Enrique “Dady” Brieva, protagonistas de un proyecto humorístico que trascendió generaciones. Foto: Gentileza producciónDarío Elder “Chino” Volpato, Miguel Ignacio Torres del Sel y Rubén Enrique “Dady” Brieva, protagonistas de un proyecto humorístico que trascendió generaciones. Foto: Gentileza producción
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Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más importantes de la Argentina, anuncia su regreso a los escenarios para una despedida histórica. Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el estadio cubierto “Ángel P. Malvicino” del Club Unión el sábado 5 de septiembre de 2026, con una función que promete emoción, risas y celebración.

Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico indiscutido del entretenimiento nacional.

Estos shows marcarán el reencuentro final con su público, recorriendo los personajes, sketches y momentos más emblemáticos de una carrera que dejó huella en la historia del humor argentino.

Midachi vuelve

Porque hay historias que no cierran solas.

Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo.

Gracias con el cuerpo entero.

Con la risa.

Con la música.

Con el silencio final...

Uuaaaaa, qué formal... jajaja.

Midachi vuelve... ¡porque sí!

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

Nexon Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

Nexon Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

Nexon Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

Nexon Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

Nexon Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

Online: www.ticketway.com.ar

Venta telefónica | 0342-155-764161

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