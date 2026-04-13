Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más importantes de la Argentina, anuncia su regreso a los escenarios para una despedida histórica. Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el estadio cubierto “Ángel P. Malvicino” del Club Unión el sábado 5 de septiembre de 2026, con una función que promete emoción, risas y celebración.
Midachi regresa para una despedida histórica
El trío se presentará en el “Ángel P. Malvicino” el sábado 5 de septiembre a las 21. Las entradas estarán a la venta desde el martes 14 de abril a las 10 AM a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).
Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico indiscutido del entretenimiento nacional.
Estos shows marcarán el reencuentro final con su público, recorriendo los personajes, sketches y momentos más emblemáticos de una carrera que dejó huella en la historia del humor argentino.
Midachi vuelve
Porque hay historias que no cierran solas.
Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo.
Gracias con el cuerpo entero.
Con la risa.
Con la música.
Con el silencio final...
Uuaaaaa, qué formal... jajaja.
Midachi vuelve... ¡porque sí!
Puntos de venta
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
Nexon Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
Nexon Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
Nexon Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
Nexon Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
Nexon Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
Online: www.ticketway.com.ar
Venta telefónica | 0342-155-764161