En el estadio cubierto de Unión

Midachi regresa para una despedida histórica

El trío se presentará en el “Ángel P. Malvicino” el sábado 5 de septiembre a las 21. Las entradas estarán a la venta desde el martes 14 de abril a las 10 AM a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).