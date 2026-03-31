Después de 43 años de historia, Midachi decidió ponerle un cierre definitivo a su recorrido artístico con una gira despedida que, además de reunir otra vez a Miguel Del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato sobre el escenario, suma un gesto cargado de identidad santafesina: la grabación de “Todo fue un sueño” junto a Los Palmeras.
Dos emblemas santafesinos se unen: Midachi y Los Palmeras preparan una colaboración especial
El histórico trío santafesino integrado por Miguel Del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato volvió a reunirse para una gira despedida que buscará cerrar una historia de más de cuatro décadas. En ese marco, Midachi también grabó junto a Los Palmeras una versión de “Todo fue un sueño”, en una postal que une a dos emblemas culturales de Santa Fe.
El regreso del trío aparece como una forma de cerrar un ciclo que había quedado inconcluso. En 2020 ya tenían previsto volver con un nuevo espectáculo, pero la irrupción de la pandemia obligó a frenar el proyecto. Con el paso del tiempo, la idea de retomar aquel plan se mantuvo latente hasta que finalmente tomó forma en esta despedida.
Según contó Chino Volpato, el impulso definitivo apareció a partir de un reencuentro televisivo en el exterior. Allí, el conductor Dante Gebel, admirador del grupo, los convocó a participar y esa experiencia terminó de reactivar una idea que había quedado en pausa. Lo que en un comienzo parecía reducido a una sola presentación empezó a crecer hasta transformarse en una gira.
Una despedida con clásicos, producción y sello santafesino
La serie de funciones comenzará el 27 de agosto y tendrá sus primeras fechas hasta el 30 de ese mes en el Teatro Gran Rex. Luego seguirá por distintas plazas del país, con presentaciones previstas en ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza, además de Montevideo. De todos modos, Volpato aclaró que no se tratará de una gira extensa y estimó que no superará las 15 funciones.
En cuanto al espectáculo, la propuesta combinará el estilo clásico de Midachi con una puesta reforzada por nuevas herramientas técnicas. Habrá un repaso por los momentos más recordados del grupo, con personajes emblemáticos como Drácula, La Tota o Mercedes, además de monólogos, canciones y sketches que marcaron distintas etapas de su historia.
En paralelo, la grabación con Los Palmeras refuerza el peso simbólico de esta despedida. No solo por el cruce entre dos nombres esenciales de la cultura popular santafesina, sino también porque suma un clima de celebración a un cierre que busca ser recordado como corresponde: con humor, música y una fuerte marca local.