Humor, música y alegría

Dos emblemas santafesinos se unen: Midachi y Los Palmeras preparan una colaboración especial

El histórico trío santafesino integrado por Miguel Del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato volvió a reunirse para una gira despedida que buscará cerrar una historia de más de cuatro décadas. En ese marco, Midachi también grabó junto a Los Palmeras una versión de “Todo fue un sueño”, en una postal que une a dos emblemas culturales de Santa Fe.