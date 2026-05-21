En Fotogalería Roberto Guidotti

El grupo Cuarto Creciente presenta la muestra "Ciclos"

Las fotógrafas Andrea Beca, Mell Guerrero F., Julia Rocha y Mar Salto reflexionan sobre la ausencia, con imágenes obtenidas en cementerios y otros espacios. En las salas de artistas invitados estarán Aníbal Román con “La voz hundida” y Maximiliano Maignien con “Flora carnívora”.