El grupo Cuarto Creciente, integrado por las fotógrafas Andrea Beca, Mell Guerrero F., Julia Rocha y Mar Salto inaugurará su muestra “Ciclos”. Será este viernes 22 de mayo desde las 20, en la Fotogalería Roberto Guidotti (San Lorenzo 2925), con entrada libre y presentación a cargo de Raúl Cottone.
El grupo Cuarto Creciente presenta la muestra "Ciclos"
Las fotógrafas Andrea Beca, Mell Guerrero F., Julia Rocha y Mar Salto reflexionan sobre la ausencia, con imágenes obtenidas en cementerios y otros espacios. En las salas de artistas invitados estarán Aníbal Román con “La voz hundida” y Maximiliano Maignien con “Flora carnívora”.
Expresan las artistas:
“A través de cuerpos y territorios, se propone un recorrido donde lo propio se constituye en vínculo con otros, incluso en su ausencia. ¿Qué inscribe, entonces, la falta? ¿Qué otorga la pérdida?
Lo ausente no desaparece, se transforma, persiste y retorna, dando lugar a nuevas formas de habitar el vacío, respetando los ritmos y ciclos de la textura que imprime el tiempo”.
Miradas sobre el río
En el Espacio Artista Invitado Sala 1 se presentará la exhibición de pinturas de Aníbal Román titulada “La voz hundida”, curada por José Bastías. Dice su presentación:
“El río no es paisaje: es pulso.
Respira, arrastra, recuerda.
En sus aguas conviven la vida que insiste y la huella humana que interrumpe.
Estas pinturas nacen en esa tensión: entre lo que fluye y lo que se detiene, entre lo que el río da y lo que le quitamos.
El cartón, frágil y cotidiano, sostiene la imagen como un eco de lo descartado.
Plásticos emergen en la superficie, no como detalle sino como herida visible.
La materia habla: lo que arrojamos vuelve, se incrusta, permanece.
Mirarlo es, también, mirarnos”.
Pensar con las manos
Por su parte, en el Espacio Artista Invitado Sala 2 Maximiliano Maignien mostrará su propuesta “Flora carnívora”, también curada por Bastías.
Escribió Anibal Román: “Hablar y describir a Maximiliano Maignien no es solo enumerar técnicas o logros; sino mirarlo desde la cercanía que permite la admiración de quien piensa con las manos. Se lo puede describir como gran dibujante, incansable gestor cultural, montajista, curador y escritor; conocedor como nadie del arte local y también reconocido por otros artistas quienes depositan en él la confianza de quien sabe resolver cuestiones importantes y pequeñas dentro de nuestro mundillo del arte. Ser sensible, inconforme, que expresa por medio de su mano las angustias, deseos y contradicciones que lo desafían”.
En la ocasión se compartirá un brindis con los autores. La Fotogalería y el taller permanecerán abiertos de lunes a viernes, de 18.30 a 21. Por otros días y horarios, concertar al WhatsApp 342 541-6282.