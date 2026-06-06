Los titanes del rock inglés ganadores del premio Grammy, Muse, presentan su nuevo sencillo, “Nightshift Superstar”, y su video musical. El último adelanto de su próximo álbum, “The Wow! Signal” (que sale el 26 de junio), llega mientras la banda se prepara para embarcarse en una importante gira por anfiteatros de Norteamérica.
Muse lanza su nuevo sencillo: "Nightshift Superstar"
El último adelanto de su próximo álbum, que sale el 26 de junio, llega mientras la banda se prepara para embarcarse en una importante gira por anfiteatros de Norteamérica.
Impulsada por un hook irresistible, una línea de bajo pegadiza y una colisión de influencias de rock, disco y French house, “Nightshift Superstar” continúa la expansión sónica de The Wow! Signal.
Tan delirantemente urgente como cualquier cosa que Muse haya compartido hasta ahora, “Nightshift Superstar” fusiona su característico rock enérgico con el French house funky, incorporando ritmos disco pegadizos, floreos orquestales, guitarras giratorias y voces de coro en el proceso.
En medio de todo, Matt Bellamy canta sobre un sujeto que lo invita a un mundo de emociones nocturnas: “Kiss that kills the pain, I crave again / Now I can’t stay clean, you’re my darkest dream / I need you one more time / Dancing free, you are, a nightshift superstar” (Un beso que mata el dolor, lo anhelo de nuevo / Ahora no puedo mantenerme limpio, eres mi sueño más oscuro / Te necesito una vez más / Bailando libre, eres, una superestrella del turno de noche).
Universo propio
La canción ofrece otro vistazo al mundo de “The Wow! Signal”, que lleva el nombre de un infame evento interestelar inexplicable. El mes pasado, la banda compartió la cuarta transmisión hasta el momento: la imponente “Hexagons”, que los fans desbloquearon participando en una búsqueda del tesoro que abarcó Sídney, Los Ángeles, Ciudad de México, Nueva York, París y Londres.
Rock Sound llamó a la canción “una expedición vibrante y estratosférica a los componentes más audaces a nivel técnico y bellos con osadía del sonido de la banda”.
Antes de eso vino la absolutamente explosiva “Cryogen” -aclamada por NME como “una explosión del Muse clásico que se remonta a sus días de los 2000 con riffs gimoteantes, [un] coro que destruye el estadio y que pinta un paisaje apocalíptico de ciencia ficción”- y la épica y esperanzadora “Be With You”, que llegó junto con un visual cinematográfico dirigido por Nico Paolillo y protagonizado por Ella Balinska (“The Occupant”, “Resident Evil”).
Después de que Muse literalmente lanzara “Be With You” desde el espacio para el anuncio del LP, el sencillo obtuvo tres millones de reproducciones en su primera semana y se convirtió en la #1 más añadida en Alternative Radio, donde desde entonces ha subido al #5.
Cósmicos
La banda originalmente despertó rumores desenfrenados del álbum y una creciente aclamación el año pasado con “Unravelling”, desde entonces confirmada en la lista de canciones de “The Wow! Signal”.
Con sintetizadores arpegiados que chocan contra un muro colosal de riffs de púas, el sencillo acumuló elogios de medios como Rolling Stone (“trascendente”) Guitar World (“infinitamente gratificante”) y DIY Magazine, que cariñosamente llamó a la canción “maximalista a toda potencia”.
La música y los efectos visuales que Muse ha publicado hasta ahora están revelando poco a poco el universo de The Wow! Signal. El nombre del álbum proviene de uno de los misterios cósmicos más fascinantes del último siglo: una potente ráfaga de radio de 72 segundos detectada en 1977 que se originó en la constelación de Sagitario.
El astrónomo que descubrió la anomalía rodeó con un círculo la secuencia, ahora icónica, “6EQUJ5” y escribió “¡Wow!” en la impresión que tenía al lado, lo que dio nombre a la señal y consolidó su lugar en la ciencia y la cultura popular.
Explorando temas como la comunicación extraterrestre, la ansiedad tecnológica, el asombro existencial y la búsqueda de significado de la humanidad en un mundo cada vez más desconectado, “The Wow! Signal” llega el 26 de junio.
Tracklist
1. “The Dark Forest”
2. “Nightshift Superstar”
3. “Shimmering Scars”
4. “Cryogen”
5. “Be With You”
6. “Hexagons”
7. “The Sickness In You & I”
8. “Unravelling”
9. “Hush”
10. “Space Debris”
Acerca de Muse
Muse son Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Su álbum anterior, “Will of the People”, debutó en el número 1 en múltiples territorios a nivel mundial y marcó el séptimo LP consecutivo de la banda en debutar en el primer puesto en el Reino Unido. Su álbum de 2015, “Drones”, ganó un premio Grammy a Mejor Álbum de Rock, el segundo de la banda.
Desde su formación en 1994, Muse ha lanzado nueve álbumes de estudio, vendiendo más de 30 millones de unidades en todo el mundo. Ampliamente reconocida como una de las mejores bandas en vivo del mundo, Muse ha ganado numerosos premios musicales, incluidos dos premios Grammy, un American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dos Brit Awards, once NME Awards y siete Q Awards, entre otros.