Fiel a la identidad que viene construyendo desde sus inicios, la canción propone una reflexión sobre la búsqueda personal, las contradicciones y las preguntas que surgen cuando intentamos comprender quiénes somos en medio de los cambios que atraviesan nuestras vidas.
Les Muum presenta su nuevo sencillo y videoclip oficial
La banda santafesina de indie pop lanzó su nuevo sencillo, disponible en plataformas digitales junto a su reciente videoclip oficial en YouTube.
Musicalmente, “Decime quién soy” profundiza la propuesta sonora característica de Les Muum, donde conviven sintetizadores, guitarras, texturas electrónicas y melodías pop influenciadas por el rock argentino de los años 80, el indie británico y la música disco de aquella década.
La canción fue lanzada inicialmente en plataformas digitales y, semanas más tarde, la banda presentó su videoclip oficial, ampliando el universo visual de la obra y reforzando la búsqueda estética que caracteriza al proyecto.
Con “Decime quién soy”, Les Muum continúa desarrollando un repertorio de canciones que combinan climas amables y bailables con letras que invitan a la introspección, explorando emociones, vínculos y experiencias cotidianas desde una mirada sensible y contemporánea.
Biografía
Les Muum comenzó como un dúo “con maquinitas” formado a finales de 2019 por Ramiro Mudry (batería) y Teco Musante (voz, guitarra, sintetizadores).
En un principio se proyectaba evolucionar hacia una propuesta artística que integre diferentes disciplinas, pero luego giró a un formato de banda tradicional, incorporando en 2024 tres miembros más para dar robustez al sonido y lograr las frecuencias y energía que transmite la música interpretada por humanos. Así fue entonces que se produjo la llegada de Ega Lostia (samples), Ariel Embon (bajo) y Valentín Luque (sintes).
El género elegido para su música es el indie pop, influenciado por el rock/pop argentino de los 80, el indie/rock inglés y la música disco de los 80.
Su intención es generar entornos agradables para facilitar la asimilación de letras que exponen y develan las dificultades de vivir en sociedad, y otras veces, necesarias manifestaciones de amor.
Les Muum nació, como muchos, en época de pandemia, situación que retrasó tanto su material de estudio como sus presentaciones en vivo.
Su primer disco fue producido y grabado por Bruno Leurino, incorporando su estética de canciones sencillas y frescas pero rítmicamente poderosas.
“Loco a destiempo” fue el primer sencillo lanzado a mediados de enero de 2021, obteniendo buenas devoluciones, tanto por influyentes de la música local santafesina como del público en general.
Luego llegó “Pureza degradé”, superando las expectativas y siendo incluida en varias listas de Spotify, logrando más de 2000 reproducciones en una semana.
A principios de 2022 Les Muum realizó su primer videoclip de la canción “Sentir”, el cual terminó de dar cierre a la búsqueda estética del proyecto.
En enero de 2024, Les Muum fue seleccionado para las semifinales del concurso de bandas de Tribus Club de Arte, siendo el debut del formato dúo; luego, el 11 de mayo de 2024, finalmente se presentó con formación cuarteto en el festival Cristóbal Rock de la ciudad de San Cristóbal (Santa Fe).
En julio de 2024 la banda agotó la totalidad de las entradas de la Sala Foyer en el marco de la propuesta “El under al CCP” desarrollada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe.
En noviembre de 2024 el video “Sentir” fue para formar parte de las Mix Sessions previo al show de Andrés Calamaro en la Estación Belgrano.
Nuevamente en enero de 2025, y ahora sí en formato quinteto, la banda se presentó en Tribus Club de Arte, obteniendo buenas críticas del público en general y logrando establecer su sonido en vivo.
En mayo la banda fue seleccionada para participar de los 100 años del Mercado de progreso de la ciudad de Santa Fe, evento organizado por la municipalidad del lugar, recibiendo una mención especial por su actuación.
En julio la banda lanzó “Lugar, o no”, su nuevo material ahora si en formato cuarteto, que vino con video incluido, una estética de sintetizadores ochentosos y rítmica funky.
En septiembre de 2025 la banda fue convocada por Tribus Bar y Arte para compartir escenario con Caras Nuevas, de estar manera la banda se consolida como parte de la escena indie santafesina.
Actualmente continúan trabajando en nuevas melodías que darán a luz próximamente en formato audio como videoclip.
Contacto y redes
Instagram: @lesmuum
YouTube: @lesmuum