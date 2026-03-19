El sábado, en El Solar de las Artes

Natalia Pérez presenta en vivo "Seguir", su nuevo álbum

La cantora estará acompañada por Sergio Chiconi (guitarra y arreglos), Norberto “Nene” Sequeira (guitarra) y Pablo Minen (percusión). También participarán Cintia Klucz y Fernando ‘Choco’ Martínez en danza. El disco reúne ocho obras que el grupo considera fundamentales por su decir popular.