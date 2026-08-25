Desde el viernes 31 de julio se encuentra disponible “Ciruelas”, nueva canción del cantautor santafesino Nicolás, que cuenta con la colaboración de Luna Sujatovich: conocida tanto por su carrera solista como por su participación en diversos proyectos musicales, como el ensamble La Colmena y Los Brillantes, la banda de Coti Sorokin.
Nicolás lanzó "Ciruelas" junto a Luna Sujatovich
El cantautor santafesino compartió con la reconocida artista una canción íntima dedicada a la pérdida de su abuela. La misma es el anticipo de “Secretos de la nostalgia”, su segundo EP, que se publicará el 28 de agosto.
“Ciruelas” es la canción íntima dedicada a la pérdida de la abuela del autor. Está escrita desde el recuerdo cotidiano y los gestos mínimos que quedan cuando alguien ya no está.
El video promocional comenzó a circular en TikTok y generó una respuesta orgánica -más de 130.000 reproducciones y una fuerte conversación en comentarios-. Escrita desde la memoria y el duelo que deja una pérdida, “Ciruelas” encuentra en la colaboración con Luna Sujatovich una voz que acompaña y expande ese clima intimo.
La canción forma parte del segundo EP de Nicolás, “Secretos de la nostalgia”.
Universo emocional
-¿Cómo surge la posibilidad de que Luna participe en el tema?
-La posibilidad no fue algo azaroso ni casual, sino parte de una búsqueda muy personal. En mi cabeza, la versión de estudio siempre sonó con la voz de Luna. Pero llegar a ella no fue sencillo. Durante varios meses me contacté con su mánager y siempre aparecía algún compromiso que lo hacía imposible.
Llegó un momento en que pensé que la colaboración no iba a suceder y decidí soltar la idea. Hasta que hice un último intento y le escribí directamente a Luna. Me respondió agradeciéndome por tenerla en cuenta y así empezó todo. Ella grabó las voces desde su estudio en Buenos Aires y yo registré las voces e instrumentos en Santa Fe.
-¿Qué sentís que le agregó Luna a la canción?
-Le aportó una sensibilidad muy especial. Su voz amplió el universo emocional de la canción y terminó de darle una identidad propia. Lo interesante es que ciruelas recorrió el camino inverso al habitual: primero existió una versión en vivo que conectó muchísimo con la gente y recién después nació la posibilidad de grabarla en estudio.
Ahí necesitábamos que la nueva versión dialogara con el resto de “Secretos de la nostalgia”, mi segundo EP de estudio, que se publicará el próximo 28 de agosto, pero que al mismo tiempo tuviera personalidad propia. Creo que su interpretación resignifica la canción y la convierte en un registro todavía más profundo de la belleza que puede existir en la pérdida y en los recuerdos.
-¿Quiénes participaron del trabajo?
-La producción general estuvo a cargo de Brandon Andino, quien además grabó instrumentos, realizó la mezcla y desarrolló los arreglos junto a Luciano Stizzoli. El máster fue realizado por Andrés Mayo, el arte de tapa por Constanza Ruiz y la asistencia técnica estuvo a cargo de Zoe Moff.
-¿Qué significa, en tu carrera artística, esta canción?
-Creo que marca un antes y un después. No solamente por la colaboración con Luna, sino porque siento que es la primera canción en la que todas las piezas del proyecto encontraron su lugar: la composición, la producción, el arte, el relato y el trabajo en equipo.
También representa un paso importante hacia una forma más profesional de entender mi carrera. Haber compartido esta canción con una artista que admiro profundamente es un honor, pero también una invitación a seguir creciendo. Además, es la puerta de entrada a “Secretos de la nostalgia”, mi segundo EP de estudio, que verá la luz el próximo 28 de agosto.
Periplos
Nicolás es un cantautor indie-pop santafesino que combina la intimidad de la canción de autor con una sensibilidad pop contemporánea.
Su música se mueve entre lo introspectivo y lo emocional, con un enfoque cercano y minimalista. A lo largo de los últimos años se presentó en cafés concert, salas y hostels de Argentina y Chile, desarrollando un vínculo directo y cercano con el público.
Su trabajo fue compartido en tres oportunidades por Lisandro Aristimuño, uno de los referentes de la canción de autor argentina, consolidando el reconocimiento dentro de la escena independiente.
En 2024 lanzó su primer EP, “Postales”, y realizó una gira independiente que unió música, viaje y comunidad. Esta experiencia consolidó propuesta cercana y novedosa, donde cada hostel funcionó como una postal compartida del camino.
“Secretos de la Nostalgia” marca una nueva etapa: una obra más íntima y madura, centrada en la memoria y la pausa. Lo presentará en Santa Fe el jueves 20 de agosto en Tribus Club de Arte, y en Buenos Aires hará lo propio el 4 de septiembre, en Niceto Bar.
Tracklist del EP
1. La danza de las golondrinas (feat. Ayelén Secches)
2. Fugitivo
3. Ciruelas (feat. Luna Sujatovich)
4. Nublada y sangrando (feat. Diego Marchionatti)
5. Secretos de la Nostalgia
6. Corazón Viajero (feat. Manu Pozzi)