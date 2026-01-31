Los miércoles de febrero y marzo

"Noches de película" en Casa de la Cultura

Los jardines de la Casa de la Cultura, ubicada en bulevar Gálvez y Güemes, serán escenario de un ciclo de cine al aire libre, con funciones a las 20.30 y entrada libre y gratuita. La propuesta se realiza en coorganización con el Cine Club Santa Fe y presenta una selección de películas en las que las casas ocupan un rol protagónico dentro de los relatos.