"Noches de película" en Casa de la Cultura

Los jardines de la Casa de la Cultura, ubicada en bulevar Gálvez y Güemes, serán escenario de un ciclo de cine al aire libre, con funciones a las 20.30 y entrada libre y gratuita. La propuesta se realiza en coorganización con el Cine Club Santa Fe y presenta una selección de películas en las que las casas ocupan un rol protagónico dentro de los relatos.
La actividad se inscribe en una tradición que vincula históricamente al inmueble con el séptimo arte. No es la primera vez que el cine ocupa un lugar central en este espacio, ya que existen diversos antecedentes que dan cuenta de esa relación a lo largo del tiempo.
El vínculo entre La Casa y el cine se remonta a 1965, gracias al registro fotográfico del rodaje de “Asistente social”, realizado por estudiantes del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. Esta relación continuó en 1973 con la filmación del mediometraje “El entierro del gato”, de Patricio Coll, que utilizó espacios interiores del inmueble como locaciones. Entre 1992 y 2002, el predio albergó un taller de cine abierto del Departamento de Cine y Espacio Audiovisual de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, donde se desarrollaron muestras, producciones audiovisuales y publicaciones.
Desde su reapertura en 2019, la Casa de la Cultura sostiene este legado a través de propuestas que fortalecen el vínculo entre el cine y el espacio.
El ciclo dará inicio el miércoles 4 de febrero con la proyección de “Psicosis”, de Alfred Hitchcock. Continuará el 11 de febrero con “Los otros”, de Alejandro Amenábar; el 18 de febrero con “Mi tío”, de Jacques Tati; y el 25 de febrero con “El hombre de al lado”, de Mariano Kohn y Gastón Duprat. En marzo, la programación incluye “Call Me by Your Name”, de Luca Guadagnino, el miércoles 4, y “La regla del juego”, de Jean Renoir, el miércoles 11.
El evento contará con servicio de buffet. Se invita a la comunidad a acercarse con reposera o mantita para disfrutar de la actividad con mayor comodidad. En caso de lluvia, la función será reprogramada.