El domingo, en Tribus Club de Arte

Nonpalidece vuelve con su gira "Celebración"

La banda nacida en Tigre hace casi tres décadas llega de la mano de “Hecho en Jamaica” y muchos proyectos en curso. se presentará en Tribus Club de Arte el domingo, con Tamocomoqueremo y Larga Data como bandas invitadas. De la mano del vocalista Néstor Ramljak, El Litoral se zambulló en un proyecto en movimiento constante.