Relectura

Nonpalidece presenta "Hecho en Jamaica Dub"

Se trata de una obra que profundiza el universo del proyecto original y lo expande hacia el lenguaje del dub jamaiquino, que explora a través de efectos, texturas y base rítmica al frente. Fue grabado junto a Tippy I, uno de los productores más influyentes de la escena reggae, quien realizó las remezclas en vivo.