Se trata de una obra que profundiza el universo del proyecto original y lo expande hacia el lenguaje del dub jamaiquino, que explora a través de efectos, texturas y base rítmica al frente. Fue grabado junto a Tippy I, uno de los productores más influyentes de la escena reggae, quien realizó las remezclas en vivo.
La banda durante la grabación del “Hecho en Jamaica” original, realizada en prestigiosos estudios de dicho país. Foto: Santiago “Gallo” Bluguermann
Nonpalidece presenta “Hecho en Jamaica Dub”, una obra que profundiza el universo del proyecto original y lo expande hacia el lenguaje del dub jamaiquino. Fue grabado junto a Tippy I, uno de los productores más influyentes de la escena reggae; fundador del sello I Grade Records y miembro clave del colectivo Zion I Kings. Su abordaje del proyecto se destaca por un rasgo central: las remezclas fueron realizadas en vivo, grabando y manipulando el sonido en tiempo real.
El dub, nacido en Jamaica como una vertiente experimental del reggae, propone una escucha distinta: capas de bajo y batería al frente, efectos de eco y delay, silencios, texturas y una fuerte impronta analógica. En “Hecho en Jamaica Dub”, ese lenguaje funciona como territorio creativo, donde las canciones se desarman y vuelven a construirse desde una lógica más sensorial, hipnótica y espiritual.
Conexión
Sobre el encuentro entre Nonpalidece y Tippy I, Nestor dice: “A Tippy yo lo conocí primero por su obra, por todo lo que venía haciendo dentro del reggae y el dub. El encuentro personal se dio en el Picnic Fest en Costa Rica, donde nosotros estábamos tocando y él se presentaba junto a Protoje. Coincidimos en el mismo hotel, compartimos comidas y charlas, y a partir de ahí se generó el vínculo. Más allá de lo musical, conectamos desde un lugar muy natural: somos contemporáneos, tenemos la misma edad y Tippy es una persona muy abierta a que el reggae se expanda y se exprese también fuera de Jamaica. ‘Hecho en Jamaica Dub’ está versionado desde su visión artística”.
“Hecho en Jamaica Dub” funciona como un puente genuino entre Argentina y Jamaica, celebrando la raíz del reggae y la fuerza espiritual que atraviesa al dub como expresión artística y cultural. No se trata de versiones convencionales, sino de una interpretación que prioriza la espacialidad, el pulso del bajo y la construcción de climas sonoros propios del género.
Dentro del disco, “Revolución” se presenta como el focus track del lanzamiento, sintetizando el espíritu del álbum a través del pulso del bajo, los efectos y la espacialidad característica del dub.
Presente intenso
Este lanzamiento llega en un gran momento de Nonpalidece, marcado por la consolidación de su identidad artística, la ampliación de su propuesta cultural y una proyección cada vez más internacional. A lo largo del último tiempo, la banda fortaleció su vínculo con el público y amplió su alcance hacia nuevas audiencias.
Uno de los hitos de este proceso fue la presentación de “Hecho en Jamaica” en el Movistar Arena de Buenos Aires, un show que representó un punto de inflexión en la trayectoria del grupo. La magnitud del evento, la respuesta del público y la participación de invitados destacados consolidaron un momento de madurez artística y convocatoria masiva. El concierto fue registrado y publicado posteriormente en formato audiovisual, extendiendo la vida del proyecto y documentando un capítulo clave.
A lo largo de este recorrido, “Hecho en Jamaica” se desarrolló como un proyecto integral que trascendió el formato discográfico, sumando lanzamientos musicales, colaboraciones relevantes y el estreno de su documental oficial, presentado en funciones especiales. Esta expansión reafirmó el carácter conceptual y cultural de la obra, posicionándose como una propuesta viva y en permanente evolución.
Con una agenda activa de presentaciones en vivo, giras nacionales e internacionales y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, “Hecho en Jamaica Dub” aparece como una nueva expansión que profundiza la dimensión sonora del material original. El álbum pone el foco en la exploración, la espacialidad y la espiritualidad propias del dub, ofreciendo una mirada internacional alineada con la tradición jamaicana y, al mismo tiempo, con la identidad de Nonpalidece.