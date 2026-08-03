La nostalgia, la emoción y las melodías que acompañaron algunos de los mayores éxitos de la televisión argentina volverán a cobrar vida con “De novela: un culebrón concertante”, un espectáculo que anuncia una nueva función para el domingo 9 de agosto a las 20, en la Sala Cervantes de Casa España (Rivadavia 2871).
"De novela": un viaje musical por las grandes telenovelas argentinas
Con música en vivo, actuaciones y un repertorio de canciones inolvidables, la propuesta rinde homenaje a los teleteatros que marcaron a varias generaciones.
La propuesta invita al público a reencontrarse con el universo del melodrama, recuperando aquellas historias que durante décadas reunieron a las familias frente al televisor y convirtieron a las telenovelas en un verdadero fenómeno cultural.
Un homenaje a la ficción argentina
Con idea original y voz solista de Andrea Eletti, el espectáculo propone un recorrido musical por las cortinas y canciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva.
El repertorio revive clásicos asociados a producciones emblemáticas de la televisión argentina, entre ellas “Taxi libre”, recordada por “Rolando Rivas, taxista”; “Quereme”, de “Piel naranja”; “La extraña dama”; y “Una lágrima sobre el teléfono”, de “Una voz en el teléfono”, además de muchas otras composiciones que acompañaron algunas de las historias más populares de la pantalla chica.
Cada interpretación cuenta con nuevos arreglos musicales realizados por Juan Candioti, que resignifican estas obras sin perder la esencia que las convirtió en parte del patrimonio sentimental de varias generaciones.
Música y teatro sobre un mismo escenario
La propuesta combina el formato de concierto con recursos teatrales para recrear el clima apasionado y dramático característico de los grandes culebrones.
Además de la participación de Andrea Eletti como cantante, el espectáculo cuenta con Mónica Marraffa y Jennifer Vallejos en los textos y las actuaciones, aportando escenas que dialogan con el universo de las telenovelas y enriquecen el recorrido musical.
El ensamble está integrado por Diego Núñez en saxo, Juan Candioti en piano y guitarra, Hernán Carnero en batería y Esteban Mannarino en bajo eléctrico.
Entradas y reservas
Las entradas anticipadas cuentan con descuentos para jubilados y estudiantes. Las reservas pueden realizarse al 342 447-8575.