Yeny Delgado con la Sinfónica en un concierto que promete magia y virtuosismo

La maestra cubana dirige por primera vez en la ciudad y comparte escenario con la pianista santafesina Lilia Salsano. El programa incluye obras de Ravel y Debussy.
La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe realizará en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) su décimo segundo concierto de la temporada. Será el viernes 5 de septiembre a las 21. El ingreso será gratuito, aunque con cupo limitado.
En esta ocasión, el podio estará ocupado por la maestra cubana Yeny Delgado, actual directora titular y artística de la Orquesta Estable de Tucumán, quien compartirá escenario con la pianista Lilia Salsano, integrante del ensamble.
El programa propone un recorrido por el impresionismo musical, con obras emblemáticas de Maurice Ravel y Claude Debussy, en un encuentro que promete sensibilidad, virtuosismo y color orquestal.
"Es mi primera vez en Santa Fe y estoy muy feliz de hacer este concierto. Para todos es de conocimiento el gran nivel que tiene la Orquesta y tenía muchas ganas de conocerla y hacer música juntos", afirmó Delgado a El Litoral,
Agradeció también la invitación del maestro Silvio Viegas, actual director titular del ensamble instrumental. Para ella, este debut implica el inicio de un diálogo artístico con una ciudad que respira música y con una formación prestigiosa.
El programa reúne algunas páginas representativas de Ravel y Debussy, con una orquesta exigida en cada detalle. En este sentido, Delgado no dudó en subrayar la magnitud del desafío.
"Es un repertorio muy difícil y exigente. La Pavana es una obra sencilla y de gran exquisitez, con ese hermoso solo de corno en el inicio. El concierto para piano que haremos con Lilia Salsano es complejo, con intervenciones de extrema dificultad como el solo de trompeta, el piccolo o el corno inglés", dijo.
"El inicio del segundo movimiento es de las páginas más bellas jamás escritas para piano. Y 'El Mar' es una obra colosal, profundamente descriptiva, con una instrumentación exuberante que construye su majestuosidad y colores", añadió.
"Lo maravilloso de la música es la conexión, lo que comunicamos entre nosotros y al público. Esa transformación que va desde la lectura inicial de una obra hasta su concreción en el concierto es un proceso mágico", remarcó.
La presencia de Lilia Salsano le dará hondura y le aportará talento al concierto. Para Delgado, el reencuentro con la pianista santafesina tiene un valor especial.
"Es una gran pianista de reconocida trayectoria. Nos conocimos el año pasado en Mendoza, cuando yo dirigía a la Filarmónica y ella interpretaba el concierto de Clara Schumann", recordó Delgado.
"Desde ese momento compartimos ideas y nos unieron muchos intereses musicales. Teníamos muchas ganas de hacer música juntas y ahora se cumple ese deseo. Desde el primer ensayo sentimos una conexión muy especial”, afirmó.
Más allá del programa, la presencia de Yeny Delgado permite una reflexión sobre la actualidad de las mujeres directoras de orquesta en América Latina.
"Hace un tiempo atrás era poco frecuente encontrar directoras en conciertos habituales o en la titularidad de orquestas. Lo mismo sucedía con las compositoras en los repertorios. Hoy el escenario comienza a abrirse", destacó.
"Hay maestras de gran prestigio. Es un camino que falta recorrer, pero estamos viendo un cambio y es bueno que lleguemos a ver con naturalidad el liderazgo femenino en el podio", remarcó.
La expectativa es alta por el programa previsto, la jerarquía de los músicos y la convicción de la invitada. "Me gustaría que el público pueda vivir un momento especial, que deje lindas sensaciones y recuerdos. Esa es la magia de lo que hacemos".
