El jueves

Orquesta Sinfónica Juvenil y Natalia Lemercier: "Heroínas: amor y destino en la ópera"

La agrupación de la Escuela de Música 9901 y la artista santafesina oriunda de Rafaela brindarán un concierto centrado en las grandes heroínas de Bellini, Mozart, Puccini y Verdi. Será en el Teatro Municipal de Santa Fe, con entrada libre y gratuita.