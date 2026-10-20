La Escuela de Música N° 9.901 “Orquestas de Niños y Juvenil”, dependiente del Ministerio de Cultura, invita al concierto “Heroínas: amor y destino en la ópera”, protagonizado por la Orquesta Sinfónica Juvenil y la soprano santafesina Natalia Lemercier. Será el jueves 22 de octubre, a las 20, en el Teatro Municipal 1º de Mayo (San Martín 2020, Santa Fe), con entrada libre y gratuita.
Orquesta Sinfónica Juvenil y Natalia Lemercier: "Heroínas: amor y destino en la ópera"
La agrupación de la Escuela de Música 9901 y la artista santafesina oriunda de Rafaela brindarán un concierto centrado en las grandes heroínas de Bellini, Mozart, Puccini y Verdi. Será en el Teatro Municipal de Santa Fe, con entrada libre y gratuita.
Con dirección musical del maestro Manuel Marina, el repertorio será un viaje de Norma a Tosca: las grandes heroínas de Bellini, Mozart, Puccini y Verdi.
Esta propuesta representa una nueva oportunidad para poner en valor el trabajo artístico y formativo que desarrolla la Orquesta Sinfónica Juvenil.
El encuentro entre estos jóvenes intérpretes y una artista de reconocida trayectoria internacional constituye una valiosa experiencia musical y educativa, al tiempo que acerca a la comunidad santafesina un repertorio de gran relevancia dentro de la historia de la ópera.
La Orquesta Juvenil es una de las expresiones más sólidas y emocionantes del trayecto formativo que esta institución propone a sus jóvenes músicos. Integrada por adolescentes que han transitado ya varios años de estudio, esta agrupación orquestal se presenta como un espacio de madurez técnica, profundidad interpretativa y búsqueda artística colectiva.
Talento de exportación
La soprano argentino-italiana Natalia Lemercier es célebre por la profundidad y el emocionante color de su voz, así como por la fuerza y el impacto de su presencia dramática en escena y su versatilidad en todo el repertorio operístico. Nacida en Rafaela (Santa Fe, Argentina), su temprana pasión por la música la llevó a estudiar piano a los 9 años.
Realizó posteriormente estudios complementarios de piano y composición en el Instituto Superior de Música de la Universidad del Litoral de Santa Fe, donde finalmente obtuvo su título como Profesora Nacional de Música especialidad Canto.
Considerada una cantante-actriz por la intensidad de sus interpretaciones, ha realizado estudios de teatro, actuación en cine, y ha participado como invitada de las clases de arte escénica del Teatro Colón de Buenos Aires.
Su personalidad multifacética le ha permitido abordar roles tempranos de barroco como Galatea (“Acis & Galatea”), Belinda (“Dido & Eneas”), “The Fairy Queen”, pasando por los mozartianos Mademoiselle Silberklang (“Der Schauspieldirektor”), Fiordiligi (“Così fan tutte”), Condesa Almaviva (“Le nozze di Figaro”), Donna Elvira y Donna Anna (“Don Giovanni), Reina de la Noche (“Die Zauberflöte”).
El repertorio italiano incluye Corinna (“Il viaggio a Reims”), y roles de belcanto como Adina (“L’elisir d’amore”), Lucrezia Borgia (“Lucrezia Borgia”), Elvira (“I puritani”), Violetta Valery (“La traviata”), Gilda (“Rigoletto”) en el repertorio verdiano y personajes puccinianos como Musetta (“La bohème”), Cio-cio-san (“Madame Butterfly”).
Recorrido
En 2006 forma parte del primer reparto en el estreno mundial de la ópera “Dante racconta l’inferno” del compositor Andrea Arnaboldi, donde canta los papeles de Puertas del Infierno y Francesca da Rimini.
Fue integrante del proyecto “Yira Yira” del Teatro Argentino de La Plata, que produjo conciertos por toda la provincia de Buenos Aires (Argentina) y ha participado en dos oportunidades en tournées con la compañía Opera 2001 con “Le Nozze di Figaro” interpretando el rol de la Condesa de Almaviva en más de 60 funciones por teatros de España y Francia.
Ha colaborado con directores como Sergio Siminovich, Pierangelo Gelmini, Alessandro Steffanelli, Wolfgang Kurz, Giancarlo Di Lorenzo, Bruno Nicoli, Gianluca Marcianò, Darrell Ang, Aldo Sissillo, Georghe Buhl, Pedro Pablo Prudencio, José Luis Domínguez, Roberto Paternostro, Santiago Lusardi, Emmanuel Plasson, Zoran Andric.
También con pianistas como Sergio Merletti, Roberto Barrali, Marin Limic, Estuardo Hernández y regisseurs como Rosetta Cucchi, Davide Livermore, Gabbris Ferraris, Aldo Tarabella, Jean Louis Pichon, Candace Evans, Pierfrancesco Maestrini, Alfonso Antoniozzi, Alejandro Bonatto y Emilio Sagi.
En 2017 fue invitada por la Okiagari Koboshi (asociación presidida por el famoso diseñador Kenzo Takada) como solista para cantar en la ceremonia del 11 de marzo (accidente nuclear de Fukushima) celebrada en el Museo de Chernóbil en Kiev, y en Slavutych, donde actuó junto a otros músicos de Ucrania.
Desde 2011 continúa desarrollando una gran actividad concertística y docente, impartiendo también clases magistrales de Técnica y Repertorio de Ópera en España, Argentina, Rusia e India.
Reside actualmente en Berlín, y está incorporando nuevos roles a su repertorio como Tosca (“Tosca”), Leonora (“Il trovatore”), Anna Bolena (“Anna Bolena”), Elettra (“Idomeneo”), Lady Macbeth (“Macbeth”) entre otros.
En 2022 estrenó en Londres el rol de Elle en “La voz humana” de Poulenc. En 2025 fundó Lyrische Camerata, una agrupación orquestal dedicada a promover la ópera en formatos accesibles a todos los públicos.
Programa
Primera parte
-Bellini: “Oh! Quante volte”, de “I Capuleti e i Montecchi”.
-Mascagni: “Intermezzo”, de “Cavalleria rusticana”.
-Bellini: “Casta diva”, de “Norma”.
-Mozart: “Marsch der Priester”, de “La flauta mágica”.
-Mozart: “D’Oreste d’Ajace”, de “Idomeneo”.
Segunda parte
-Verdi: “Sempre libera”, de “La traviata”.
-Verdi: “Preludio”, de “Un ballo in maschera”.
-Puccini: “Vissi d’arte”, de “Tosca”.
-Verdi: “Preludio”, de “Macbeth”.
-Verdi: “Nel dì della vittoria”, de “Macbeth”.