La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Provincial de Música Nº 9.901 “Orquestas Sinfónicas de Niños y Juvenil de Santa Fe” dará inicio a su temporada 2026 con un concierto dedicado íntegramente a la música francesa, una tradición artística de enorme influencia en la formación académica y en el desarrollo del repertorio sinfónico universal.
La Orquesta Sinfónica Juvenil inaugura su temporada con un homenaje a la música francesa
El organismo dirigido por Manuel Marina abrirá su ciclo anual de conciertos con un repertorio integrado por obras de César Franck, Claude Debussy, Cécile Chaminade y Camille Saint-Saëns. La presentación contará con la participación de los solistas Bernardo Claucich y Natalia Carelli, y tendrá entrada libre y gratuita.
La presentación se realizará el jueves 21 de mayo a las 20 en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”, ubicado en Junín 2457 de la ciudad de Santa Fe. El concierto será con entrada libre y gratuita y cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe.
Bajo la dirección de Manuel Marina, el organismo ofrecerá un programa que recorrerá distintas estéticas y sonoridades de la escuela francesa, con obras de César Franck, Claude Debussy, Cécile Chaminade y Camille Saint-Saëns, compositores fundamentales para comprender la evolución de la música europea entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.
El repertorio estará integrado por “Les Djinns” de Franck, con la participación como solista del pianista Bernardo Claucich; “Petite Suite” de Debussy; el “Concertino” de Chaminade, interpretado por la flautista Natalia Carelli; y “Phaeton” de Saint-Saëns, poema sinfónico inspirado en la mitología clásica.
Solistas
La velada contará además con la presencia de dos destacados músicos vinculados a la formación académica de la región. Bernardo Claucich, reciente egresado del Instituto Superior de Música de la UNL como licenciado en Piano, desarrolla actualmente investigaciones musicológicas en el marco del Doctorado en Humanidades con mención en Música y se desempeña como pianista acompañante y docente, integrando asimismo el grupo operístico Lírica Regional.
Por su parte, Natalia Carelli posee una extensa trayectoria como intérprete y docente. Formada en Rafaela y en el Instituto Superior de Música de la UNL, integró diversos ensambles de música contemporánea y de cámara (como Ausum, Musas Ensamble -2ª mención en Música contemporánea en la VII Bienal de Arte Joven- y Ensamble Argenture), obteniendo reconocimientos en concursos y convocatorias nacionales. Actualmente integra la Banda Sinfónica Municipal de Santa Fe y se desempeña como docente de Flauta Traversa tanto en el Instituto Superior de Música como en la propia Escuela Provincial de Música Nº 9.901.
Con más de 70 músicos en escena, la Orquesta Sinfónica Juvenil inicia así un año de intensa actividad artística dentro y fuera de la ciudad, consolidando su rol como uno de los principales espacios de formación y difusión de la música sinfónica en la región.
Más de seis décadas de historia
La Escuela Provincial de Música Nº 9.901 “Orquestas Sinfónicas de Niños y Juvenil de Santa Fe” fue creada en 1960 por el maestro Roberto Benítez y constituye una de las instituciones más importantes de formación musical pública de la provincia.
Actualmente cuenta con más de 400 alumnos, docentes especializados y una estructura pedagógica organizada en distintos niveles: Ciclo de Iniciación Musical Instrumental, Ciclo de Capacitación Musical Instrumental y Formación Artística Para la Industria Cultural (Fapic).
El trabajo colectivo ocupa un lugar central dentro de la propuesta educativa. Los estudiantes comienzan su práctica orquestal en agrupaciones iniciales de cuerdas o vientos, para luego integrarse a la Orquesta Sinfónica de Niños y posteriormente a la Orquesta Juvenil. Junto a las bandas de distintos niveles, estos organismos conforman el núcleo artístico que proyecta la actividad cultural de la escuela hacia toda la comunidad.