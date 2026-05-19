Dependiente de la Escuela de Música Nº 9901

La Orquesta Sinfónica Juvenil inaugura su temporada con un homenaje a la música francesa

El organismo dirigido por Manuel Marina abrirá su ciclo anual de conciertos con un repertorio integrado por obras de César Franck, Claude Debussy, Cécile Chaminade y Camille Saint-Saëns. La presentación contará con la participación de los solistas Bernardo Claucich y Natalia Carelli, y tendrá entrada libre y gratuita.