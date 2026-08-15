Pacho y las Máquinas presenta “Picado Fino Volumen 2 (más limón)”, un nuevo trabajo que profundiza la búsqueda iniciada con “Picado Fino” y reafirma una identidad sonora donde conviven el post-punk, la electrónica y los paisajes del litoral argentino.
Pacho y las Máquinas presenta "Picado fino volumen 2 (más limón)"
Se trata de un nuevo capítulo del “post-punk del litoral”, que profundiza la búsqueda iniciada con “Picado Fino” y recupera canciones de la formación de Pacho y Los Limones.
Producido y grabado por Pacho Geller, el disco propone un recorrido por canciones reversionadas de Pacho y Los Limones, atravesadas por sintetizadores, guitarras eléctricas, baterías electrónicas y vocoders, consolidando un universo propio que el artista define como “post-punk del litoral”.
“Picado Fino Volumen 2 (más limón)” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y marca un nuevo capítulo en la evolución de Pacho y las Máquinas, un proyecto que continúa expandiendo los límites entre la canción, el diseño sonoro y la cultura del litoral dentro de la escena independiente.
Todas las canciones fueron compuestas originalmente por Pacho y Los Limones. El álbum fue producido, grabado y mezclado por Pacho Geller entre 2023 y 2025 en Eternia Estudio (Santa Fe), contó con el mastering de Emmanuel Bayúgar e incluye aportes que van desde intervenciones de poesía hablada hasta audios de WhatsApp y synth noise.
Todas las canciones fueron compuestas originalmente por Pacho y Los Limones.
Tracklist
1- El poder de la palta (recargado).
2- Planazo y plan beso.
3- Mi forma de hacer las cosas.
4- Y escuchá a quien mira.
5- Todo es para siempre.
Invitados
Gonzalo Geller, poesía en “Mi forma de hacer las cosas”.
Mariano Donal, synth noise en “Todo es para siempre”.
Lola Felizar, audio de WhatsApp en “Todo es para siempre”.
Arte de tapa:
Idea: T_a_t_i_a_n_o / Foto: Pacho Geller / Diseño: Aitor Aramberry.