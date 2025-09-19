Proyecto cinematográfico

"El cura del fin del mundo": una mirada sobre el pontificado de Francisco

Esteban Cadoche inició el rodaje de este documental que se propone revisitar la obra y el pensamiento del primer Papa latinoamericano, desde una perspectiva continental y de opción por los pobres. En diálogo con El Litoral, el realizador repasó el ideario y el espíritu de este proyecto que busca sumar apoyos.