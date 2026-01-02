Paramount cerró cinco señales de MTV y marcó el fin de la televisión musical

Con el cierre definitivo de cinco señales musicales de MTV, el gigante de medios Paramount Global puso fin a una etapa histórica de la televisión musical. Las señales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejaron de emitir el 31 de diciembre de 2025, en una medida que afecta a países de Europa, América y Oceanía.
Esta decisión implica el apagón de contenidos 100% musicales que durante más de cuatro décadas definieron la estética y el sonido de varias generaciones.
Las señales que se apagaron
Los canales que dejaron de funcionar son:
MTV Music: clips musicales actuales y de décadas pasadas
MTV 80s: videoclips clásicos de la década de 1980
MTV 90s: éxitos visuales de los años 90
Club MTV: música electrónica, dance y remixes
MTV Live: conciertos, presentaciones en vivo y festivales
La televisión musical frente a la revolución digital
El fin de estas señales confirma una transformación que venía gestándose desde hace años. Con la explosión de plataformas como YouTube, Spotify, TikTok y Apple Music, la música comenzó a consumirse de forma personalizada, fragmentada y bajo demanda.
MTV había dejado de emitir videoclips en su señal principal desde 2011, migrando ese contenido a canales secundarios. La audiencia, por su parte, migró hacia el contenido inmediato, interactivo y móvil.
Este cambio también impactó en la forma de descubrir nuevos artistas, que ya no dependen de rotación en TV, sino del algoritmo y la viralización en redes.
La decisión refleja el cambio en los hábitos de consumo musical, dominados hoy por plataformas digitales.
MTV sigue existiendo, pero con otro enfoque
Aunque las señales musicales cerraron, la marca MTV no desaparecerá. Paramount mantendrá activos sus eventos insignia como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), además de reforzar su presencia en plataformas digitales y redes sociales.
Hoy, MTV se enfoca más en realities, documentales y contenido de entretenimiento, dejando atrás su esencia original ligada a la música.
Desde su lanzamiento en 1981, MTV fue más que un canal: fue un fenómeno cultural. Emitió por primera vez Video Killed the Radio Star y desde entonces se convirtió en referencia obligada para descubrir nuevos sonidos, modas y actitudes.
Fue el lugar donde Michael Jackson presentó Thriller, donde Nirvana hizo historia con su MTV Unplugged, y donde miles de jóvenes encontraron identidad en los sonidos de cada década.
El cierre de estas señales marca más que una decisión empresarial: representa el fin de una forma de vivir la música. Una experiencia compartida, visual, televisiva, que hoy queda atrás ante el avance imparable del mundo digital.
MTV deja un legado imborrable. Ya no será la misma, pero el impacto que tuvo en la cultura global es imposible de apagar.