"Vera '26"

Pato Sabático: un regreso a las calles de tierra de la adolescencia

El músico santafesino unió fuerzas con su primo Juan Ignacio Ballore para componer y grabar en tiempo récord nueve canciones que le cantan a su ciudad natal y los años juveniles. En diálogo con El Litoral, repasó esta iniciativa, como así también su presente junto a Habitación x Hora y Quilmes Verano.