El sábado, en Tribus Club de Arte

Los Pérez García: un tren de 30 años que no se detiene

La banda oriunda de Aldo Bonzi llegará este sábado, mostrando “El tren de Oriente” (primer adelanto de su próximo álbum) y canciones del anterior, “Después de la tormenta”. En diálogo con El Litoral, el tecladista Julio Medina repasó el presente activo de un proyecto con historia.