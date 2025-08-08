Los Pérez García: un tren de 30 años que no se detiene
La banda oriunda de Aldo Bonzi llegará este sábado, mostrando “El tren de Oriente” (primer adelanto de su próximo álbum) y canciones del anterior, “Después de la tormenta”. En diálogo con El Litoral, el tecladista Julio Medina repasó el presente activo de un proyecto con historia.
La banda en El Ópera de la plata, el sábado pasado, antes de encarar hacia Córdoba (hicieron Río Cuarto y la capital provincial) y Santa Fe. Foto: Gentileza Gustavo Herrador
En el marco de su 30 aniversario, Los Pérez García vuelven a Santa Fe con un repaso de su historia musical y nuevas canciones: será en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), el sábado a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Los Pérez García se formaron en Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires. Se caracterizan por fusionar rock y pop, con letras urbanas que abordan lo cotidiano, la temática social, el amor, el desengaño y la vida misma.
De todo esto conversó El Litoral con el tecladista Julio Medina, parte de una formación que se completa con Beto Olguín (voz y guitarra), Mingo Catanzariti (bajo), Fede Esquivel (guitarra) u Pablo Tofanari (batería).
De cara al futuro
-Están celebrando 30 años de trayectoria con gira, con lanzamientos y shows como Ferro, Obras, ahora vienen a Santa Fe. ¿Cómo viven este este aniversario como banda, y qué significa para ustedes seguir girando con esta con esta vigencia?
-Lo más importante es que estos 30 años (que estamos festejando en lugares míticos, donde vimos a los mejores artistas que a nosotros nos gustaban y podemos estar ahí) es que no estamos mirando hacia atrás de los 30 años. Estamos grabando disco nuevo, haciendo videos, programando giras. Creo que eso es lo más rescatable de todo esto.
-Dentro de esa actividad hace poco lanzaron “El tren de Oriente” una canción emotiva, que habla de las pérdidas. ¿Cómo fue el proceso de composición y por qué es uno de los de los adelantos de un próximo disco?
-Las canciones las trae Beto: trae en general el borrador en guitarra, ya las ideas; y después (como le decimos nosotros), cuando empezamos a “vestir” la canción, ahí ya se va transformando en lo que va a ser; y te das cuenta cuando fluye o cuando es el momento de que espere un poco, que hiberne un poco y después vuelva.
Con “El tren de Oriente” pasó eso: surgió inmediatamente y fue elegida entre tres canciones: hay dos grabadas igual que “El tren de Oriente”, esperando su turno para el corte. Estamos trabajando en otras, porque la idea es, a principio de año tener el disco completo.
-¿Por qué dijeron vamos con esta primero, como plato de entrada?
-Tenemos a Jorge de Pirca Records, en el que confiamos para decidir, porque nos gusta ser objetivo con las canciones. Por ahí tenemos distintas opiniones en la misma banda, de que nos gusta más esta u otra; entonces confiamos en alguien que sabemos que la tiene clara; y de hecho no le erra, no falla.
En gestación
-¿Cómo está el disco en cuanto a avance?
-Viste cómo es ahora: antes salía el disco cuando estaba terminado; ahora está es todo distinto: van saliendo cortes, vamos grabando de a tres o cuatro canciones, estamos producidos por Pepe Céspedes y Juan Bruno de Bersuit, igual que el anterior. Tiramos una cantidad de canciones y ellos van depurando, van eligiendo y de ahí va saliendo.
Y después van saliendo cortes: ahora salió “El tren de Oriente”, pronto va a salir el segundo. A la vez estamos ya trabajando adelantados con otros temas. No sé cuándo todavía, porque no hay fecha, estará la presentación oficial del disco, con todas las canciones: seguramente para ese momento ya los cortes serán conocidos.
-¿Cuántas están ya elegidas?
-Grabadas y terminadas estas tres; ahora estamos el proceso con tres más, haciendo la preproducción; y después hay esperando cinco o seis más que siguen después. Es por tandas.
-¿Las próximas van por el mismo lado que “El tren de Oriente” o por otro?
-Los Pérez (más allá de que tenemos un sonido definido, que es muy característico: lo hemos logrado con los años) es una banda ecléctica en cuanto a a la música. No estamos encasillados en un tipo de canción: pasó esto en el transcurrir de todos los discos, y este no va a ser una excepción.
Hay temas que son más cancioneros, otros más “para arriba”, con caños. No seguimos una misma línea: eso desde siempre.
-¿Cómo manejan esa diversidad musical dentro de la identidad? ¿La canción lo pide al género o hay una búsqueda de jugar con eso.
-Nunca planeamos eso de “vamos a hacer una cumbia ahora”, o emular una chacarera. Nunca lo pensamos: surge. Igual Beto cuando lo trae ya tiene la idea, lo piensa y dice: “Este puede ir para este lado”. Pero en el momento en que lo estamos armando, por lo general. Y después surge, porque somos cinco, y no escuchamos la misma música. Eso también hace una fusión especial, que convive ahí.
En equipo
-Hablabas del disco anterior, “Después de la tormenta”, en el que trabajaron con Pepe Céspedes y Juan Bruno. ¿Qué balance hacen de lo que fuese ese trabajo, y qué significó para ustedes ese álbum?
-“Después de la tormenta” es un disco que queremos mucho, es un discazo: anduvo muy bien, sigue funcionando muy bien. Y trabajar con Pepe y Juan es un placer: son eminencias del rock, y tipos que te hacen sacar lo mejor de cada uno. Son unos divinos, y de la mejor manera sacan lo mejor de vos.
Quedamos muy conformes con el álbum anterior, y con este que estamos trabajando también. Se trabaja muy cómodo, y a la vez hay una profesionalidad tremenda en esta gente.
Obvios y perlas
-En esta gira están repasando un repertorio que revisita buena parte de obviamente de la carrera. ¿Cómo se arma la lista? ¿Hay temas que tienen que estar sí o sí? ¿Se recuperan algunas este en contexto de decir, “Bueno, estamos celebrando”?
-Hay una columna vertebral de temas que no pueden no estar; que sobreviven a los discos, a los años: son clásicos que no pueden faltar. Y después vamos variando; gracias a Dios es un problema que tenemos: tener tantas canciones y que se complica a veces hacer la lista. Es difícil dejar afuera alguno; están los clásicos que tienen que estar y después vamos variando.
Por lo general el disco o las canciones más nuevas son las que tienen prioridad; pero lo que venimos haciendo hace unos años, no mucho, es en cada show (o por lo menos de vez en cuando, lo más cercano posible) hacer perlas: canciones que no volvimos a hacer y quedan, y pero la gente las tiene, las conoce. Tratamos de reversionar canciones del segundo disco, tercer disco, etc. Eso está buenísimo para nosotros y para la gente también.
-Lo cual implica un un laburo de preparación de sala antes de esos shows.
-Sí, claro: se trabaja bastante en la sala.
Clásicos
-La escena argentina ha cambiado mucho desde los 90 para acá. ¿Cómo ves el panorama actual y cómo pensás que se insertan Los Pérez García en ese contexto?
-No soy amante de los nuevos géneros, pero los escucho, los respeto, y muchos me gustan: hay artistas nuevos que hacen música nueva y me encantan técnicamente, musicalmente; y me gusta esa frescura, esa desfachatez.
Con respecto al rock (nosotros nos consideramos rock) es un clásico. Y los clásicos ya pasaron la prueba de la moda. Estamos parados ahí en ese lugar de los clásicos, de las de las bandas de rock: eso nunca va a pasar de moda.
Así lo veo a este momento: gustándome, aceptando, abriéndome, y entendiendo que es el momento, la manera de expresarte de la juventud; así como fue en un momento el rock, ahora son otros géneros. Y a esa conclusión llegar: que el rock nunca va a morir.
-Ustedes se deben dar cuenta desde arriba del escenario de esa vigencia: de tener un público que se renueva con gente de diferentes generaciones.
-Totalmente. Tenemos esa suerte también, que tienen otras bandas (no muchas), con las generaciones: vienen desde padres hasta abuelos con sus hijos y los nietos; y hay pibes chiquitos cantando las canciones con las remeras. Eso es buenísimo: poder ir pasando las generaciones y que no que no se pierda eso.
Buena gente
-Han compartido escenarios, colaboraciones, con un montón de artistas, como León Gieco, Bersuit, Emi Brancciari. ¿Cómo es este aprendizaje también con otro artista, que tiene otra historia? ¿Hay alguna colaboración que les gustaría y nunca se haya concretado?
-Es muy lindo el compartir. Por lo general, hay muy buena onda en todo el ambiente del rock. Hemos conocido, trabajado y estado en escenarios con gente muy grosa, muy admirada por nosotros. Y poder intercambiar música con esa gente es un montón.
León Gieco fue uno de los primeros en su momento que grabó con nosotros; después él grabó años después un disco con bandas que hicieron temas de él, y nos incluyó en ese disco. Y después conocemos mucha gente muy grosa y muy buena gente, muy generosa.
Con alguien que no hayamos estado... sé que era difícil en todos los sentidos, pero poder hacer algo con Charly García hubiera sido como un sueño.
Obras en obras
-¿Cómo sigue la agenda Pérez García de acá hasta fin de año?
-Después de esta tanda de shows (jueves Río Cuarto, viernes Córdoba Capital, y el sábado ahí en Santa Fe) ya vamos directo al Estadio de Obras, el 27 de septiembre. Que según nos dicen es el último show que se va a hacer en el Obras como lo conocemos, porque va a entrar en remodelación, como el Luna Park. Así que tenemos esa suerte: de poder despedir el mítico Obras el 27 de septiembre.
Y después seguimos de gira: a principios de septiembre nos vamos a San Luis, a Mendoza y a San Juan. En octubre hacemos Rafaela, Paraná y Rosario; así que más o menos hasta ahí tenemos la agenda.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.