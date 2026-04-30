Luego de 13 años

A Perfect Circle confirma su regreso a la Argentina en el marco de su tour mundial

La legendaria banda recorrerá más de 20 destinos alrededor del mundo con un show histórico en repaso de sus grandes éxitos. El opening del show estará a cargo de Puscifer y su obra multidimensional. Será el 28 de noviembre, en el Microestadio Malvinas Argentinas.