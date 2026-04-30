A Perfect Circle confirmó su retorno a Buenos Aires y despertó la emoción de todo su público argentino que esperaba esta noticia desde hace mucho tiempo. La cita será el 28 de noviembre en el Microestadio Malvinas Argentinas, allí la banda repasará los mayores éxitos de su trayectoria demostrando su impactante talento.
A Perfect Circle confirma su regreso a la Argentina en el marco de su tour mundial
La legendaria banda recorrerá más de 20 destinos alrededor del mundo con un show histórico en repaso de sus grandes éxitos. El opening del show estará a cargo de Puscifer y su obra multidimensional. Será el 28 de noviembre, en el Microestadio Malvinas Argentinas.
Será su triunfal regreso al país luego de su primer visita en el año 2013, donde su público vivió una noche única junto a la banda estadounidense.
La venta general de entradas estará disponible desde el miércoles 6 de mayo a las 14 a través de LivePass.
Círculo perfecto
Formada en 1999 por Billy Howerdel y Maynard James Keenan, A Perfect Circle ha publicado cuatro álbumes a lo largo de su carrera, además de ostentar el récord del álbum de rock debut que alcanzó una posición más alta en las listas en aquel momento, “Mer de Noms” (2000).
El álbum, que incluía los siempre populares sencillos “Judith” y “3 Libras”, marcó un hito significativo para el rock alternativo y el hard rock. A lo largo de sus más de 25 años de carrera, han publicado tres álbumes más: “Thirteenth Step” (2003), “eMOTIVe” (2004) y “Eat the Elephant” (2018), que debutó en el puesto Nº 3 de la lista Billboard 200 y alcanzó el primer puesto de la lista Billboard Rock Albums.
A Perfect Circle ha sido cabeza de cartel en festivales de todo el mundo, ha agotado las entradas en prestigiosos recintos como el Hollywood Bowl, el Madison Square Garden y el Red Rocks Amphitheatre, y ha actuado en diversos programas de televisión nocturnos, entre ellos “Jimmy Kimmel Live” y “The Tonight Show”.
Sobre Puscifer
Puscifer es una banda multidimensional formada por Mat Mitchell, Carina Round y Maynard James Keenan, que fusiona música, espectáculo y artes visuales en una experiencia creativa única. El grupo ha publicado una serie de álbumes aclamados, el más reciente de los cuales es “Normal Isn’t”, que incluye las canciones “Self Evident” e “ImpetuoUs”, ha agotado las entradas en salas de renombre, ha actuado en festivales como Coachella y Bonnaroo, e incluso ha creado la gira Sessanta.
Han compuesto lo que fue, en esencia, la banda sonora de la primera temporada de “Yellowstone”, y la banda ha llevado su característica mezcla de maestría musical, ingenio y teatralidad a programas de televisión nocturnos como “Jimmy Kimmel Live!” y “The Late Show”.
Con un elenco de colaboradores y personajes en constante evolución, el Pusciverse sigue expandiéndose con el lanzamiento en 2026 de su serie de cómics, “Tales From The Pusciverse”. Más info en Puscifer.com.
A Perfect Circle Tour 2026:
03.06 - 02 Academy Brixton - Londres, Reino Unido
04.06 - 02 Academy Brixton - Londres, Reino Unido
07.06 - Rock am Ring - Nürburg, Alemania
09.06 - Zenith - Munich, Alemania
10.06 - COS Torwar - Warszawa, Polonia
12.06 - Nova Rock 2026 - Nickelsdorf, Austria
13.06 - Piazza Ariostea - Ferrara, Italia
15.06 - Budapest Park - Budapest, Hungría
16.06 - SRC Šalata - Zagreb, Croacia
18.06 - Halle 622 - Zürich, Suiza
20.06 - Hellfest 2026 - Clisson, Francia
21.06 - Mitsubishi Electric Halle - Düsseldorf, Alemania
23.06 - Poppodium 013 - Tilburg, Países Bajos
24.06 - AFAS Live - Ámsterdam, Países Bajos
26.06 - Copenhell Festival 2026 - Copenhague, Dinamarca
27.06 - Tons Of Rock 2026 - Oslo, Noruega
28.06 - Gröna Lund - Estocolmo, Suecia
01.07 - Zitadelle Spandau - Berlín, Alemania
02.07 - Forum Karlín - Praga, República Checa
04.07 - Rockhal - Esch-sur-Alzette, Luxemburgo
05.07 - Rock Werchter 2026 - Werchter, Bélgica
07.07 - Zenith París - La Villette - París, Francia
09.07 - NOS Alive 2026 - Oeiras, Portugal
10.07 - Mad Cool Festival - Madrid, España
28.11 - Microestadio Malvinas Argentinas - Buenos Aires, Argentina
04.12 - The Drive - Adelaide, Australia
06.12 - Rod Laver Arena - Melbourne, Australia
08.12 - Riverstage - Brisbane, Australia
11.12 - Qudos Bank Arena / TikTok Theatre - Sídney, Australia
13.12 - Spark Arena - Auckland, Nueva Zelanda