Nuevo single

Los Pericos lanzaron "Soledad"

El videoclip fue dirigido por Sebastián Badino Lynch, acompañando el mensaje de la canción: abrazar la soledad como una elección consciente, desde la plenitud y el bienestar personal. Publicado el 14 de agosto, celebra el aniversario del debut de Juanchi Baleirón como voz principal. Es el segundo adelanto de su nuevo álbum, luego de “Inmortal”.