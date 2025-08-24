Los Pericos lanzaron "Soledad"

El videoclip fue dirigido por Sebastián Badino Lynch, acompañando el mensaje de la canción: abrazar la soledad como una elección consciente, desde la plenitud y el bienestar personal. Publicado el 14 de agosto, celebra el aniversario del debut de Juanchi Baleirón como voz principal. Es el segundo adelanto de su nuevo álbum, luego de “Inmortal”.
La gráfica del show que brindaron en el Gran Rex el pasado 16 de agosto, punto de partida de una gira que recorrerá México, Costa Rica y Uruguay. Foto: Gentileza Sony Music
Luego de sorprender con “Inmortal” junto al artista mexicano Sabino, Los Pericos continúan revelando piezas de su esperado nuevo álbum. El jueves 14 de agosto lanzaron “Soledad”, su flamante single acompañado de un videoclip que profundiza el espíritu del tema: la felicidad de elegir estar solo.
“Soledad” marca el segundo adelanto del nuevo disco que la banda se encuentra preparando, con una destacada producción artística a cargo de Los Pericos junto a Ale Sergi, quien aporta su sensibilidad y estilo en este nuevo capítulo del sonido perico.
El videoclip fue filmado en Chapadmalal y Miramar y dirigido por Sebastián Badino Lynch, logrando capturar una estética fresca, luminosa e íntima que acompaña el mensaje positivo de la canción: abrazar la soledad como una elección consciente, desde la plenitud y el bienestar personal.
Además, el lanzamiento de “Soledad” coincide con una fecha muy especial para la banda: el aniversario del primer show con Juanchi Baleirón como voz líder, consolidando una etapa emblemática en la historia de Los Pericos.
Este 2025 encuentra a Los Pericos en plena evolución artística. Recientemente, revolucionaron a su público con la reversión de su clásico “Sin cadenas” junto a La T y La M, combinando su esencia con nuevos aires que siguen expandiendo su sonido y su legado.
Tras el show del pasado sábado 16 de agosto en el mítico Teatro Gran Rex, la banda se embarcó en una gira por América Latina que promete más reggae, más conexión y más música en vivo. Las estaciones mexicanas de este fin de semana son: viernes 22 en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México; sábado 23 en el Foro Paruno de León y domingo 24 en el Teatro Diana de Guadalajara.
El 30 de agosto será el turno del Skatedra Fest en Costa Rica, y el 2 de octubre llegarán al Auditorio Nacional Adela Reta de Montevideo, Uruguay. La última fecha confirmada hasta ahora es el 1 de noviembre en La Trastienda de Buenos Aires.
Con más de tres décadas de trayectoria, Los Pericos siguen reinventándose sin perder su esencia. “Soledad” llega para confirmar que la banda está más activa y creativa que nunca, y que este nuevo disco será una celebración de su historia, su presente y su proyección internacional.
