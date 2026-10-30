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Philip Salmon vuelve a Santa Fe con un concierto y un seminario para cantantes

El tenor se presentará junto a Susana Caligaris y Zunilda Soncini en los jardines de la Alianza Francesa, este sábado 31 de octubre. Además, entre el 4 y el 6 de noviembre dictará “Cantar con estilo”, una propuesta de formación vocal que tendrá actividades en Santa Fe y Santo Tomé y culminará con un concierto abierto al público.