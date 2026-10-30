El tenor Philip Salmon visitará Santa Fe con una doble propuesta que combina música y formación artística. Por un lado, ofrecerá el concierto “Le petit café concert” junto a la soprano Susana Caligaris y la pianista Zunilda Soncini, en los jardines de la Alianza Francesa.
Philip Salmon vuelve a Santa Fe con un concierto y un seminario para cantantes
El tenor se presentará junto a Susana Caligaris y Zunilda Soncini en los jardines de la Alianza Francesa, este sábado 31 de octubre. Además, entre el 4 y el 6 de noviembre dictará “Cantar con estilo”, una propuesta de formación vocal que tendrá actividades en Santa Fe y Santo Tomé y culminará con un concierto abierto al público.
Por otro, encabezará el seminario “Cantar con estilo”, destinado a cantantes y con actividades previstas en Santa Fe y Santo Tomé entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.
La presentación musical tendrá lugar este sábado 31 de octubre, desde las 19.30, en la sede de la Alianza Francesa de Santa Fe. La iniciativa, impulsada por el Consejo de Administración de la institución y su presidente, el doctor Marcelo Capello, propone disfrutar de un repertorio especialmente pensado para el formato intimista de un concierto en los jardines.
La actuación reunirá a Salmon con dos artistas de reconocida trayectoria en el ámbito musical local: Susana Caligaris, en voz, y Zunilda Soncini, al piano. La actividad cuenta con la coordinación de las profesoras Raquel Bentolila y Viviana Basano, el contador Gustavo Gamboa y la arquitecta Edit Pellegrini.
Propuesta de formación vocal
La visita del tenor tendrá continuidad con “Cantar con estilo”, un seminario intensivo que ofrecerá durante tres jornadas y que apunta a profundizar herramientas interpretativas y estilísticas para cantantes.
Organizada por la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé junto a Santa Fe Lírica, en colaboración con el Instituto Superior de Música de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la propuesta se desarrollará en dos ciudades y contará con el acompañamiento pianístico de Zunilda Soncini y Martín Salúm.
Las actividades comenzarán el miércoles 4 de noviembre y continuarán el viernes 6 por la tarde en la sede de la Agrupación Coral Municipal, ubicada en Castelli 1735, Santo Tomé. En tanto, el jueves 5 el seminario se trasladará al Instituto Superior de Música, en Ciudad Universitaria, donde las clases tendrán lugar en el aula 1A, de 10 a 14.
El cierre será el viernes 6, a las 19.30, con un concierto en Castelli 1735, que permitirá compartir una muestra del trabajo realizado durante las jornadas.
La actividad es arancelada y fue declarada de Interés por el Senado de la Provincia, a iniciativa del senador Paco Garibaldi. Cuenta además con el apoyo de Kairós y Antonino Fernández Alojamientos Temporarios.
Maestro invitado
La presencia de Philip Salmon representa una oportunidad de encuentro con un intérprete que combina su actividad artística con la enseñanza y la transmisión de conocimientos sobre el repertorio vocal. Su llegada a Santa Fe se produce luego de su reciente participación solística en el oratorio “Salomón”, junto a la Sociedad Haendel de Buenos Aires.
Para obtener información sobre inscripciones, aranceles y modalidades de participación en el seminario, los interesados pueden comunicarse por mensaje privado con las cuentas de Instagram @agrupacioncoralst, @santafe_lirica y @susana.caligaris, o escribir a [email protected].