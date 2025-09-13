#HOY:

El Pipi Piazzolla Trío presenta su nuevo álbum

El grupo de Pipi Piazzolla, Damián Fogiel y Lucio Balduini lanza su quinto disco. Condensa más de diez años de entendimiento musical.

 9:00
El Pipi Piazzolla Trío, integrado por Daniel "Pipi" Piazzolla en batería, Damián Fogiel en saxo y Lucio Balduini en guitarra, presenta su nuevo álbum "Apocalipsis". Incluye composiciones propias del baterista argentino, otras de sus compañeros Balduini y Fogiel y una inspirada versión de "Peace" de Ornette Coleman.

Luego de sus cuatro discos anteriores, el trío terminó su nueva placa, en la que ofrece una musicalidad inspirada y madura, producto de sus más de diez años de entendimiento musical.

La guitarra de Lucio Balduini y el saxo de Damián Fogiel se entrelazan en contrapuntos rítmico-melódicos en los que la batería de Pipi Piazzolla se entreteje orgánicamente. El trío despliega un lenguaje propio a partir de una amplia gama de influencias que se proyectan en las nueve pistas que integran la placa.

Un trabajo redondo

"En este nuevo disco presento varios temas de composición propia, entre ellos 'Nostalgia' que escribí originalmente para la obra de teatro 'La gran renuncia' dirigida por Lisandro Fiks", dijo Pipi.

"También hago algunos homenajes improvisados como a Richard Galliano, uno de los mejores acordeonistas del mundo con el que tuve el privilegio de compartir una gira por China, y Joe Morello, un baterista que es una fuente de inspiración para mí", agregó.

"Siento que en este disco empiezo a mostrar una fase compositiva más lírica, aunque en 'Peace' de Ornette Coleman despliego mi parte más free. Siento que es un disco redondo, un disco compacto, que fue grabado en un solo día y que me dejó muy contento con su sonido final", remarcó.

Arte Expandido

