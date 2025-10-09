Poligonía invita a pasar de pantalla en un show diferente
El coro santafesino a capella dedicado a la música de videojuegos presentará un espectáculo con elementos escénicos y visuales, una especie de anticipo de su celebración por su primera década de vida. En diálogo con El Litoral, Luciana Cacik (una de las fundadoras) y Felipe Esparza Lovino contaron sobre este show y sobre la alquimia que hace funcionar a este grupo humano.
La agrupación en pleno, con la actual directora musical, Victoria Albornoz, al frente a la derecha. Foto: Gentileza producción
Este domingo 12 de octubre en El Taller Casa de Arte (1° de Mayo 2924), se presentará en doble función (a las 19 y a las 20.30) el coro santafesino a capella Poligonía, el único del país dedicado exclusivamente a la música de videojuegos. Las anticipadas para esta concierto íntimo tienen un valor de 12.000 pesos (se pueden pedir a @poligonia.sf), mientras que costarán 15.000 en puerta.
En la previa, El Litoral conversó con la fundadora y ex directora Luciana Cacik, como así también con Felipe Esparza Lovino, integrante de la más reciente generación de este grupo que ya tiene nueve años de trayectoria.
Luciana y Felipe de visita en El Litoral: ella estuvo desde el comienzo y fue directora durante varios años; él se sumó hace dos años y medio, fascinado por la propuesta. Foto: El Litoral
Propuesta renovada
-¿Cómo es volver a los escenarios y hacerlo en este formato exigente, que es la doble función?
Luciana: -Es la primera vez que hacemos este formato doble en la historia del coro, pero decidimos que va a estar bueno. Es un desafío; y al ser tan íntimo el espacio, decidimos que queríamos llegar a la mayor cantidad de gente posible y la mejor manera iba a ser una doble función.
Como es un espacio íntimo, tenemos pensadas muchas cosas para estar cerca del público, para poder aprovechar el no tener ni siquiera sonorización y aprovechar el sonido propio del coro; con una linda escenografía, linda puesta en escena, tenemos actores en escena también.
Si bien el espacio es mucho más pequeño que un teatro o que una sala cultural (de las que hay millones en Santa Fe), lo vamos a aprovechar bien y muy cerca con la gente.
Felipe: -Creo que es la primera vez que el coro hace algo distinto a un concierto convencional.
Luciana: -Hemos tenido, pero antes de la formación actual.
Felipe: -Acá están pensadas cada una de las canciones del repertorio con su historia y con una vuelta de rosca, para que haya un hilo narrativo que atraviese todo el concierto; que más que un concierto podríamos decir que es un show, una obra.
Luciana: -Está entre concierto y obra, no es ninguna de las dos cosas.
-¿Cómo fue trabajar el hecho de poder incorporar elementos teatrales, elementos visuales, buscando justamente trascender el formato? Con la ventaja de que, al tener que ver con los videojuegos, te abre un montón de posibilidades de expresividad.
Luciana: -Esto lo venimos trabajando hace varios meses ya, aprovechando que tenemos varias personas con formación en muchas artes distintas. Feli se dedica al teatro, Victoria (Albornoz), que es la directora, es la que más visión musical tiene; yo por ahí me dedico más a las artes visuales, también a la música. Mica (Aguirre) hizo mucha comedia musical, además de toda su formación teatral-musical; está Cami (Marcipar), que hizo Letras.
Decidimos juntar fuerzas entre toda la gente que tenía formación interdisciplinar, y empezar a ver qué es lo que podíamos hacer con lo que nos gusta. Porque los videojuegos son algo lúdico, algo divertido: ¿Por qué no hacer algo lúdico y divertido un concierto?
Devenir
-Arrancaron en 2016, dicen que es el único coro que hace esto en el país. ¿Cómo surgió y cómo fue cambiando? Uno tiene una idea y pasaron nueve años.
Luciana: -Fui una de los miembros fundadores: fue una idea mía y de un par de amigos más que ya no están en el coro. Qué dijimos: "Nos gusta muchísimo cantar en coros, ¿por qué no vamos a cantar en un coro de algo que nos identifique, que son los videojuegos? Estamos todo el tiempo jugando, todo el tiempo hablando, todo el tiempo queriendo hacer música".
Entonces nació este proyecto en el que la idea principal y de base era hacer todo nosotros, depender de nosotros mismos. Decir: “Queremos hacer una música, hacemos el arreglo nosotros; queremos, tener instrumentos, hacemos los arreglos y llamamos a los instrumentistas nosotros”. Súper autogestivo, de la manera más amplia posible.
Después el formato fue cambiando con los años, pero mantuvimos estas dos cosas: hacer sólo música de videojuegos y sólo hacer nosotros los arreglos o recibir arreglos de amigos que hayan querido escribir para nosotros. Son todas cosas exclusivas que han hecho para nosotros; por ejemplo, tenemos un arreglo de Gabi Gredilla, que un tiempo participó en el coro; y este año, que él ya no participa, nos hizo un arreglo.
Durante un tiempo dirigí yo; eso cambió un poco el formato, porque siempre la persona que está delante poniendo la cara cambia cómo se perciben las cosas. y ahora que está dirigiendo Vicky tenemos una exigencia mucho más alta: hace como dos años que está.
Felipe: -Ella estudia dirección coral.
Luciana: -A mí la dirección me encontró medio de sopetón, alguien tenía que dirigir y fui yo. Vicky sabe lo que hace; entonces tenemos una exigencia muy alta, tenemos muchas obras muy lindas y una organización que también busca ser bastante horizontal: los temas los podemos ir proponiendo entre nosotros, podemos ir decidiendo qué es lo que queremos ir haciendo.
Hay otros coros que tienen como parte de su repertorio música de videojuegos; eso no lo podemos controlar. Pero que se dediquen establemente y únicamente a esto, creo que sí, por lo menos en Argentina somos los únicos.
-¿Cuál es tu rol ahora dentro de la estructura, además de representar el origen?
Luciana: -La dirección dirección artística: me encargo de las visuales y tengo una patita en todos lados.
Felipe: -En los últimos últimos años se han sumado personas en roles diversos, y que facilitaron al coro tener gente en lugares específicos que por ahí no tenía.
Luciana: -Mi rol es un poco acomodar todo y que esté todo funcionando; y dedicarme un poco a las visuales y a todo eso; quizás la parte de música está súper cubierta, la parte de visuales no tanto, entonces le meto un poco más a eso.
Renovación
-Te toca hablar por los 2.0, los que fueron sumando a a esta nueva etapa. ¿Cómo fue tu contacto y cómo fue entrar al a esta formación?
Felipe: -Creo que escuché por primera vez al coro hace dos años y medio, en la presentación de la revista Prometeica, una publicación independiente del ISM.
Luciana: -Yo no estaba, viví un año afuera.
Felipe: -Ahí quedé fascinado, no tenía idea de qué estaba esto. Siempre me gustó la música, también dediqué una parte de mi vida a eso. Me puse a investigar qué onda, qué hacían, de dónde venían. Después conocí a Lu y a los chicos del coro, bastante de rebote.
Al poco tiempo abrieron audiciones y dije: “¿Por qué no presentarme? A ver qué pasa” . Me presenté y quedé; justo fue un recambio medio general en ese momento, y me sumé con un par de personas personas que, bueno, que varias, creo que sí, Sí, varios sí hasta el día de hoy.
También entré justo cuando cuando se sumó la directora, Victoria: quedé fascinado y cada vez iba descubriendo un mundo nuevo para mí.
-Con la incorporación de Victoria, de Mica, hubo un salto de profesionalización. Mica dictó un taller y fueron el coro piloto.
Luciana- Sí, eso fue una re linda experiencia también. El taller fue sobre el rol que tiene la persona que está dando la técnica vocal entre el director o la directora y el coro: cómo hacer puente entre esos lugares tan complejos. Ella tiene una visión muy particular, y a mí me encanta cómo trabaja con el coro y lo que logra: escuchás hace dos años y ahora y son coros distintos.
Audiencias
-Una expresión que por usan ustedes es “nostalgia gamer”. Hay música de juegos nuevos, pero está esta pata también en los juegos clásicos: hay gente que creció con eso y ahora es parte de su infancia, de su adolescencia. ¿Cómo responden los diferentes públicos de diferentes generaciones al repertorio?
Luciana: -Por ahí la gente más grande, adultos, no juegan tanto juegos; sino que jugaron en su infancia y les quedó ese recuerdo nostálgico. Entonces ves la reacción cuando te dicen: “Ay, esa es la música del Tetris, ahí está el Mario, que yo lo jugué”.
Felipe: -Por más que no sean gamers siempre te dicen: “Mirá, esta canción era de cuando era chico”.
Luciana: “En el Family lo tenía, jugábamos con mi hermano”. Ese tipo de cosas nos pasan re seguido, y es súper lindo ver cómo la gente se puede volver a conectar con algo que hicieron de chiquitos. Si bien nosotros somos todos grandotes que seguimos jugando jueguitos (risas).
Felipe: -O también te dicen: “¿Esa canción es de un juego? ¿De dónde la sacaron?”. Y tenés que explicarle que los juegos son muy complejos, tiene toda una banda sonora por atrás, y que pueden tener música re copada.
Luciana: -Claro: lo tenés a (Gustavo) Santaolalla componiendo para videojuegos.
-Santaolalla con “The Last of Us” fue como decir “¿vieron que se podía?”: tener un ganador del Oscar componiendo para un juego que después fue serie, dio toda la vuelta.
Felipe: -Pero de todas maneras ya otros juego un poco más independientes, no tan conocidos, ya lo venían haciendo.
Luciana: -Santaolalla le dio reconocimiento, pero hay un juego que cantamos del 87, por ahí, que ya tiene una canción que parece más como un himno, una cosa por el estilo; que si no sabés, capaz que ni te das cuenta de que es de un juego; ya tienen sus buenos años. Es el primer “Final Fantasy”: hacemos una versión de uno de sus temas, inspirada en un concierto del compositor original, que hizo todos los temas para versión coral y orquestal.
-Hay una cuestión tecnológica, que permitió pasar de los ocho bits del Tetris a música compleja.
Luciana: -Nosotros jugamos con eso; con poder usar onomatopeyas cuando se necesita; en otros momentos ponemos letra. Muchas son instrumentales y muy pocas con letra, entonces jugamos y elegimos distintas letras; o vemos qué es lo que puede cuadrar dentro: a un escrito que aparece en el juego capaz que le ponemos música.
Felipe: -Y eso también tiene la ventaja de que casi todos los arregladores de ahora están dentro del coro y muchas veces piensan en el arreglo para el coro.
Luciana: -Entonces podemos decir: “Che, ¿te parece si hacemos esto así o asá?”, lo tenemos al arreglador ahí y lo corregimos de momento.
Felipe: -Y te puede decir “sí, dale, de una” o “no, esto hay que hacerlo así” (risas).
-Aparte podés probar cómo funciona, sacar algo si no da.
Luciana: -El año pasado abrimos un concurso para quien quiera mandarnos sus arreglos, y mandó justo un amigo mío de Buenos Aires que es compositor. Con él hicimos un ida y vuelta eterno para resolver cómo hacer la obra, y quedó hermosa al final.
Seguir creciendo
-Este año estuvieron en Paraná, la idea es ir sacando el coro de la ciudad, no es fácil tampoco. ¿Cómo fue esa experiencia?
Felipe: -Es todo un tema, porque uno no sabe muy bien cómo va a reaccionar el coro al lugar nuevo, al espacio físico, cómo va a sonar.
Luciana: -Un coro siempre es manejar mucho las energías, de un grupo de personas: por más que seamos un instrumento, somos 16 personas que estamos ahí, tenemos que estar conectadas en la misma energía; y a veces eso cuesta. Imaginate si cuesta en el lugar donde estamos, cuesta más moviéndolo. Además la logística: conseguir un transporte, porque somos un montón de gente que tienen que moverse juntas.
La experiencia en Paraná estuvo buenísima; además pudimos compartir con otros compañeros músicos: era un reci que nosotros abríamos y después seguía el micrófono abierto un par de horas más. Una iniciativa que hay en Paraná, que justo se llama Reci, en el Almacén de los 33: es un lindo espacio cultural, yo no lo conocía y estuvo muy bueno, se presta mucho a ese tipo de cosas. Tenés en la parte de abajo todo una parte de cerámica, y arriba está el salón totalmente preparado para cualquier tipo de actividad.
-Este año hubo una nueva convocatoria de audiciones para todas las las cuerdas. ¿Cómo estuvo, y qué están buscando ahora cuando convocan?
Luciana: -No se sumó tanta gente como en años anteriores. Siempre hay interés: nos anima que siempre hay gente. Y decidimos mantener la convocatoria estable todo el año, recibimos gente todo el año. Lo que más buscamos cuando sumamos gente es compromiso con el proyecto.
-Es lo más difícil.
Luciana: -Exacto: porque a cantar se aprende, a afinar se aprende, es mucho más fácil de lo que uno piensa. Pero comprometerte a venir a todos los ensayos y estudiar en tu casa los conciertos, eso no se consigue tan fácil.
Terminamos valorando mucho el grupo, porque terminamos siendo un grupo súper unido: se termina dando solo que hacemos juntadas y estamos todos. Hacemos algún evento que sale desde dentro del coro, llamamos a otros amigos y somos un montón. Y siempre nos juntamos a jugar jueguitos (risas), ese tipo de cosas también también ocurre: son extracurriculares, no son obligatorias, pero terminan pasando.
-Eso demuestra que el grupo funciona más allá de lo estrictamente artístico.
Luciana: -Las invitaciones siempre están abiertas. Obviamente si vos querés ir, cantar y volverte a tu casa, podés hacerlo.
-Pero si te va llevando a querer juntarte quiere decir que la química funciona.
Felipe: -Sí, es la idea también: que todos y todas estén cómodos haciendo lo que nos gusta, y que sea un ambiente propicio.
Luciana: -Algo que no pedimos (la gente nos dice que es curioso que no lo pidamos) es que sean fans de los videojuegos. Tenemos mucha gente que llegó a los videojuegos por Poligonía; llegaron diciendo: “Yo quiero cantar, el coro me gusta, me gusta el ambiente, pero no conozco nada de videojuegos”.
Felipe:-O: “De chico era fan de los videojuegos, pero ahora ya no juego más”, no es excluyente
Luciana: -Muchos casos así dentro del coro, que después empezaron a jugar algunas cositas. Y hay gente ahora que no juega a nada y que le encanta la dinámica del coro, las obras y todo.
Futuro cercano
-Ahora están preparando el 12 de octubre, después ya casi termina el año. ¿Que se viene para Poligonía, ya de cara al año que viene?
Felipe: -Luego del concierto del 12 tenemos un encuentro coral el 9 de noviembre en Felicia, que fue gestionado por por Micaela, nuestra preparadora vocal, que también labura allá. A fines de noviembre tenemos una grabación en el Centro cultural El Puente.
Y el año que viene son los diez años, así que también la idea del concierto del 12 es que sea una prueba piloto de algo mucho más grande que tenemos pensado para el año que viene.
A principio del año que viene (que este año también estuvo, pero no lo pudimos gestionar) nos invitaron a un encuentro de coros en Ushuaia.
Luciana: -Estamos tratando de gestionarlo: este año no se pudo, pero queremos prepararlo para el año que viene.
Felipe: -Nos enteramos muy sobre la fecha, así que dijimos: “Este año no, pero el año que viene vamos a intentar”.
Luciana: -En síntesis sería: prepararnos para los diez años en 2026, que cumplimos en septiembre, así que alrededor de esa fecha para el año que viene estemos haciendo este concierto en tamaño “10x”. Y enfocarnos en sacar un poco el coro de Santa Fe y hacerlo más conocido alrededor: me encantaría ir a Rosario, por ejemplo, que nunca fuimos.
Teníamos un viaje a Buenos Aires para el 2020; a principio de 2020 estaba todo organizado, todo perfecto, todo hecho; y bueno, pasó febrero, marzo 2020.
Convite
-Si tuvieran que invitar a alguien que nunca asistió a un concierto de Poligonía, ¿cómo lo harían?
Felipe: -Le diría: Poligonía es un coro autogestivo, que tenemos un repertorio exclusivo en todo el país, y que nos sostenemos de manera estable siendo el tipo de coro que somos y como ningún otro. Que estamos abiertos a cualquier persona que le interese el proyecto y quiera sumarse: simplemente se tiene que acercar y charlar con algunos de nosotros o ir a ver algún ensayo, creo que tampoco habría problema.
Luciana: -Si te gusta la música en general, o la música coral, o la música de videojuegos, Poligonía es un gran lugar no sólo a sumarse a cantar con nosotros, sino para ir a ver un espectáculo distinto; ver un coro que se maneja distinto también a otras agrupaciones: no somos tan serios tampoco. Siento que somos fáciles de acercarse de cualquier manera: para venirnos a escuchar, para sumarse o para juntarse a jugar jueguitos.
