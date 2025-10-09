El domingo, en El Taller Casa de Arte

Poligonía invita a pasar de pantalla en un show diferente

El coro santafesino a capella dedicado a la música de videojuegos presentará un espectáculo con elementos escénicos y visuales, una especie de anticipo de su celebración por su primera década de vida. En diálogo con El Litoral, Luciana Cacik (una de las fundadoras) y Felipe Esparza Lovino contaron sobre este show y sobre la alquimia que hace funcionar a este grupo humano.