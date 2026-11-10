En Santa Fe y Paraná

Proyecto Mate presenta su disco "Cada cierto tiempo"

“Cada cierto tiempo” llega con presentación doble: el viernes 13 en la Escuela de Música Constancio Carminio, de la vecina ciudad, y el viernes 27 en el Foro Cultural UNL. “Estamos muy contentos y ansiosos de poder compartir este material nuevo, canciones que nos emocionan, nos desafían y nos definen”, expresaron sus integrantes.