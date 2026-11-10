El grupo integrado por Mauro Bertotti en voz y producción general, Agustín Casenove en guitarra, voz y arreglos; Luciano Stizzoli en piano, voz y arreglos; Esteban Mannarino en bajo y Nahuel Ramayo en batería, percusión y producción general se prepara para una doble presentación de su segundo trabajo discográfico, “Cada cierto tiempo”, editado en septiembre de este año por el sello Shagrada Medra.
Proyecto Mate presenta su disco "Cada cierto tiempo"
“Cada cierto tiempo” llega con presentación doble: el viernes 13 en la Escuela de Música Constancio Carminio, de la vecina ciudad, y el viernes 27 en el Foro Cultural UNL. “Estamos muy contentos y ansiosos de poder compartir este material nuevo, canciones que nos emocionan, nos desafían y nos definen”, expresaron sus integrantes.
Escenarios
El próximo viernes 13, los músicos participarán del ciclo “Puentes” que organiza la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”. Será a partir de las 21 en Italia 61, Paraná, donde compartirán escenario con destacados artistas invitados como Luis Barbiero en flauta, Erica Brown en voz y Alfonso Bekes en guitarra.
Cabe destacar que el ciclo, que se realiza en conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar, contará también con la participación del grupo entrerriano La Ronda Trío. En este caso, las entradas anticipadas pueden reservarse al (343) 4640640.
En tanto, la presentación del disco en Santa Fe será el viernes 27, también a las 21 en el Foro Cultural UNL, 9 de Julio 2150. Como artistas invitados estarán Matías Allende en guitarra eléctrica, Flaco Ferrero en voz y Gonzalo Carmelé en contrabajo. La reserva de entradas puede hacerse al (342) 5409685.
“Estamos muy contentos y ansiosos de poder compartir este material nuevo, canciones que nos emocionan, nos desafían y nos definen”, explicaron los músicos y adelantaron que “serán noches especiales, ya que se suman amigos a compartir canciones que están rodando hace poco y que van cobrando forma en cada espacio en que suenan”.
Nuevas búsquedas sonoras
“Cada cierto tiempo” cuenta con participaciones especiales de artistas como Jorge Fandermole, Julián Venegas, Leandro Maseroni y Flaco Ferrero en voz; Matías Allende en guitarra eléctrica, Águeda Garay en arreglo de cuerdas, Nacho Sánchez y Angi Peretti en violín, Bárbara Mussin en viola, Pilar Ferrando en violoncello y Gonzalo Carmelé en contrabajo.
El disco, que ya se encuentra disponible en Spotify, YouTube y otras plataformas digitales, fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes y la convocatoria provincial Espacio Santafesino.
La grabación se realizó principalmente en Estudio Godzila, mientras que dos de las canciones se registraron en el estudio Penny Lane de Rosario y una canción en estudio Dr. F de la ciudad de Buenos Aires. La mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Nahuel Ramayo, quien también aportó su estudio para el proceso de grabación.
Proyecto Mate se formó en 2019 con el objetivo de desarrollar un repertorio propio, a partir de los procesos compositivos y arreglísticos de sus integrantes. Su propuesta aborda la música argentina desde una mirada ligada a las vivencias del Litoral, que se entrelazan con nuevas narrativas, especialmente urbanas.
En su búsqueda musical, el grupo explora ritmos y sonoridades diversas, dialoga con la obra de referentes de la música argentina y construye una identidad propia desde una perspectiva regional. A través de la composición y la interpretación, Proyecto Mate apuesta a crear y recrear canciones, explorar nuevos lenguajes y concebir el arte como una forma de expresión y de intervención en su entorno.
En 2022 editó su primer álbum, “Primera molienda”. Para conocer más sobre el grupo y su recorrido musical, se puede visitar su cuenta de Instagram: @proyectomatemusica.