Flamante EP

Rafa Roll une la tecnología con el sonido orgánico

El músico santafesino presenta “Rock and Roll de Las Colonias”, un trabajo de cuatro canciones que cruza la tradición del rock clásico con la identidad rural y cultural del centro de la provincia. Desarrolla un método de producción que utiliza inteligencia artificial en la etapa de composición para luego terminar los temas con instrumentos e interpretaciones reales.