Con casi tres décadas de recorrido en la escena rockera santafesina, Rafa Roll (nombre artístico de Rafael Gonzalo Ahumada Grenon) profundiza su camino solista con “Rock and Roll de Las Colonias”, un EP que funciona como declaración de identidad artística y territorial.
Rafa Roll une la tecnología con el sonido orgánico
El músico santafesino presenta “Rock and Roll de Las Colonias”, un trabajo de cuatro canciones que cruza la tradición del rock clásico con la identidad rural y cultural del centro de la provincia. Desarrolla un método de producción que utiliza inteligencia artificial en la etapa de composición para luego terminar los temas con instrumentos e interpretaciones reales.
El proyecto reúne guitarras eléctricas, espíritu rutero y referencias al paisaje rural de la región, con una propuesta que reivindica el rock and roll tradicional desde una perspectiva contemporánea.
El trabajo también refleja una nueva etapa en la dinámica creativa del músico. Actualmente concentrado en la composición y la producción desde su Home Studio Santa Fe, Rafa Roll convirtió el trabajo de estudio en el eje de su actividad, con un proceso que combina herramientas de inteligencia artificial y regrabación orgánica para alcanzar el sonido que busca.
De la IA a los instrumentos
La metodología de producción parte de una premisa: aprovechar las posibilidades tecnológicas sin resignar la interpretación humana. Para desarrollar las primeras ideas, Rafa Roll utiliza Suno AI como herramienta de preproducción, con la que explora estructuras rítmicas, alternativas de arreglos y diferentes posibilidades para las composiciones.
Sin embargo, esas maquetas no constituyen el resultado definitivo. Una vez establecida la arquitectura de cada canción, el músico inicia una segunda etapa en la que reemplaza buena parte de los componentes sintéticos por interpretaciones grabadas por él mismo.
Las voces principales, los coros y las guitarras eléctricas y acústicas son ejecutados y producidos por Rafa Roll. Para construir la identidad instrumental recurre a guitarras Fender Telecaster, Epiphone Riviera P93, Gretsch y Gibson, mientras que también regraba bajos, pianos y teclados. La batería, en cambio, conserva el pulso de la maqueta original como base rítmica.
El resultado buscado es una combinación entre la agilidad de las herramientas digitales y el peso del rock tocado por músicos, con sus matices, imperfecciones y particularidades expresivas. En ese cruce, la inteligencia artificial ocupa un lugar auxiliar dentro de un proceso cuyo criterio artístico y ejecución instrumental permanecen en manos del compositor.
Esta modalidad de trabajo acompaña una etapa en la que el músico prioriza el cuidado de su salud y una producción metódica, sin presentaciones en vivo por el momento. Lejos de interrumpir su actividad, esa circunstancia desplazó el centro de su trabajo hacia la escritura, los arreglos y la búsqueda minuciosa del sonido.
Identidad santafesina
“Rock and Roll de Las Colonias” se presenta como un conjunto de cuatro piezas que recorren distintas expresiones del rock de raíz estadounidense y las vinculan con el paisaje, la pertenencia y la experiencia cotidiana del centro santafesino.
La apertura llega con “Silverado”, una balada que combina elementos del country, el gospel y el folk. La imagen de la ruta, el horizonte abierto y la inmensidad rural acompañan una canción de tono contemplativo, atravesada por la búsqueda de redención y el regreso a un lugar conocido.
La guitarra acústica y las voces cálidas sostienen el relato, que encuentra en un solo de guitarra eléctrica un cierre emotivo.
En el extremo más potente aparece “Vidrio negro”, señalado como el principal corte de difusión. Con una atmósfera nocturna, urbana y de luces de neón, el tema recupera la energía frontal del rock and roll clásico.
Los riffs eléctricos ocupan el primer plano, respaldados por una base firme y una voz que refuerza el carácter directo de la composición. Su estribillo enlaza el imaginario nocturno con la identidad geográfica del proyecto: “Rock and roll de Las Colonias ya suena y patea traseros”.
La mirada vuelve al paisaje rural en “Campos que vuelven”, una pieza de espíritu sureño que conecta la fuerza rítmica del rock con el arraigo a la tierra natal.
El amanecer en el campo, el aire de comienzo y la memoria de quienes quedaron atrás construyen una canción sobre la pertenencia y el retorno a los orígenes. La geografía no funciona solamente como escenario, sino como parte de la identidad que atraviesa el repertorio.
El recorrido concluye con “Colonias del rock and roll”, una declaración de principios que condensa el concepto del EP. La remera, los jeans y las botas forman parte de una estética rockera reconocible, asociada a una manera de vivir y a un territorio elegido.
Concebida como el himno del proyecto y segundo tema propuesto para difusión, la canción reivindica la continuidad de una cultura musical regional que encuentra en el rock una forma de expresión y pertenencia.
A estas canciones iniciales del EP, Rafa agregó dos bonus tracks en los últimos días: “Por la gran colina” y “Me voy al Norte”.
De Siete Millas a la era solista
La propuesta actual de Rafa Roll tiene como antecedente una trayectoria de 27 años vinculada al rock de la región. Uno de sus capítulos centrales fue Siete Millas, banda de Santo Tomé activa entre 1999 y 2011, que se convirtió en una referencia del sonido stone local y editó tres materiales discográficos de estudio.
Entre los hitos del grupo figura la victoria en el Concurso Nacional Rock & Pop de 2005, que le permitió presentarse en el estadio de Ferro, en Buenos Aires, ante más de 10.000 personas. La banda también logró circulación de sus videoclips en señales como MTV, MuchMusic y CM, y llegó a ser finalista de TN Rock Argentina en 2010, cuando se ubicó entre los tres proyectos destacados del certamen.
En 2009, además, protagonizó un concierto significativo en el Anfiteatro Parque del Sur de Santa Fe.
Después de esa etapa, entre 2011 y 2017, el músico atravesó un período de exploración con Superbass y otros proyectos de transición. Esa búsqueda permitió ampliar las posibilidades sonoras y consolidar una escritura autoral que luego tendría continuidad en nuevas formaciones.
Entre 2017 y 2020 integró Los Sucios Diamantes, con actuaciones en escenarios como Tribus Club de Arte, el Festival Invernal de la Estación Belgrano y General Paz Fest.
El recorrido también incluyó una gira de un mes por Uruguay, con presentaciones en Punta del Este y otros espacios de la costa esteña, además de encuentros vinculados al mundo de los autos clásicos y los motores en localidades de Santa Fe y Entre Ríos.
En 2020 comenzó a profundizar su etapa solista, en la que fue destacado por Billboard Argentina en la edición número 79, correspondiente a febrero de ese año. La publicación incluyó una entrevista bajo la consigna: “Siempre me voy a hacer cargo y representar al rock como corresponde”. También participó como figura principal en el evento FieStone Santa Fe.
Proyecto independiente
“Rock and Roll de Las Colonias” sintetiza esa historia y la proyecta hacia una nueva forma de producción. En lugar de apoyarse exclusivamente en la actividad escénica, Rafa Roll concentra sus esfuerzos en la composición y el trabajo de estudio, experimentando con herramientas actuales sin abandonar la instrumentación ni la tradición sonora que definieron su recorrido.
El título del EP expresa, además, una voluntad de arraigo: llevar el lenguaje del rock and roll a un paisaje concreto, el de las colonias del centro santafesino, y convertirlo en materia de canciones. La ruta, el campo, la noche y la indumentaria rockera aparecen como imágenes de un universo propio, construido desde la experiencia regional.
Con cuatro temas que alternan balada, rock directo y sonoridades sureñas, el músico propone una nueva síntesis de su identidad. Una apuesta independiente que enlaza casi tres décadas de trayectoria con las posibilidades de la producción contemporánea y reafirma que el rock también puede contar historias desde el interior de Santa Fe.