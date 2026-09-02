El sábado, en el Centro Cultural Provincial

Los Ranser proponen una "Noche de Rey"

La banda santafesina pondrá en escena las canciones mas populares del tucumano, sobre todo las del período 1963-73, que fueron sus mas grandes éxitos. Como siempre respetará el look de aquellos años, lo que significa viajar imaginariamente por una época irrepetible.