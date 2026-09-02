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El sábado, en el Centro Cultural Provincial

Los Ranser proponen una "Noche de Rey"

La banda santafesina pondrá en escena las canciones mas populares del tucumano, sobre todo las del período 1963-73, que fueron sus mas grandes éxitos. Como siempre respetará el look de aquellos años, lo que significa viajar imaginariamente por una época irrepetible.

Los Ranser 2026: Darío Basílico, Hugo Tredici, Hongo Perrone, Evelin Sottini, Esteban Coutaz y Flaco Tredici. Foto: Gentileza producciónLos Ranser 2026: Darío Basílico, Hugo Tredici, Hongo Perrone, Evelin Sottini, Esteban Coutaz y Flaco Tredici. Foto: Gentileza producción
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“Noche de Rey” es el título del nuevo show teatral de Los Ranser. El espectáculo contará con la recorrida habitual que hace el grupo por la música beat y melódica que explotó en los años 60 y 70; pero en esta oportunidad habrá un importante segmento dedicado al “Rey” Palito Ortega.

Será este 5 de septiembre desde las 21, en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457). Las entradas se consiguen en la boletería o en Ticketway.

La propuesta

Desfilarán las canciones mas populares del tucumano, sobre todo las del período 1963-73, que fueron sus mas grandes éxitos. El grupo como siempre respetará el look de aquellos años, lo que significa viajar imaginariamente por una época irrepetible.

El espectáculo incluirá un popurrí con algunos de los clásicos más reconocidos de Palito Ortega, entre ellos “La felicidad”, “Viva la vida”, “Despeinada”, “Un muchacho como yo” y “Bienvenido amor”.

Los Ranser son: Dario Basílico en guitarra y coros, Esteban Coutaz en teclado y coros, Hongo Perrone en batería, Flaco Tredici en bajo y coros, Hugo Tredici en voz y Evelin Sottini en coros.

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Arte Música Teatro

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