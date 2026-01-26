Rawayana llega a la Argentina con el ¿Dónde es el After? World Tour

La banda ganadora del Grammy y del Latin Grammy, Rawayana, llevará su aclamado nuevo álbum de estudio, “¿Dónde es el after?”, a los escenarios en una ambiciosa nueva gira que iniciará en abril y recorrerá Latinoamérica y España.
La banda ganadora del Grammy y del Latin Grammy, oriunda deVenezuela, recorrerá Latinoamérica y España en la gira de presentación de su nuevo álbum de estudio. La parada argentina será el 20 de agosto, en el Movistar Arena de Buenos Aires. El disco es un ambicioso proyecto de 23 canciones, con la participación de figuras de nivel internacional.
El ¿Dónde es el After? World Tour, promovido por Live Nation y Rimas Nation, iniciará el próximo 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, uno de los recintos más importantes de Sudamérica. La gira continúa en mayo, con dos presentaciones confirmadas en España: el 15 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 17 de mayo en el Palau St. Jordi de Barcelona.
En junio, la agrupación hará su regreso triunfal a México, con shows confirmados en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el mítico Palacio de los Deportes capitalino. A mediados de mes, Rawayana visitará El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica antes de dirigirse, en agosto, a Perú, Argentina, Chile y Ecuador.
La preventa BBVA Visa comienza el lunes 2 de febrero a las 13 con un beneficio de tres cuotas sin interés. Mientras que la venta general se habilitará el martes 3 de febrero a las 13 con todos los medios de pago y un beneficio de tres cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa a través de www.movistararena.com.ar.
La gira se anuncia a menos de un mes del lanzamiento de su aclamado nuevo álbum de estudio, “¿Dónde es el after?”, un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido.
El álbum incluye los temas “La noche que no había Uber”, sencillo con el que Rawayana debutó en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que también marcó el debut de la agrupación en Colors, una de las plataformas musicales más reconocidas a nivel mundial. El LP, además, está lleno de colaboraciones estelares con artistas de la talla de Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Mazzarri, Joaquina, Manuel Turizo, Carín León, DannyLux, Grupo Frontera, Magic Juan, J Quiles y Jowell & Randy.
La producción debutó en la posición #2 del chart Top Albums Debut Global de Spotify, en el puesto #1 del Top Album Debuts USA de Spotify, y el tema “Inglés en Miami”, junto a Manuel Turizo, figuró en el puesto #8 del Top Songs Debut USA de la misma plataforma en su semana de debut.
“¿Dónde es el after?” reafirma la posición de Rawayana como una de las agrupaciones más innovadoras y consistentes de la música latina contemporánea.
17 de abril - Bogotá, Colombia - Movistar Arena
15 de mayo - Madrid, España - Movistar Arena
17 de mayo - Barcelona, España - Palau St. Jordi
3 de junio - Mérida, México - Foro GNP
5 de junio -Puebla, México - Auditorio GNP
6 de junio - Ciudad de México - Palacio de los Deportes
9 de junio - Monterrey, México - Auditorio Banamex
10 de junio - Guadalajara, México - Auditorio Telmex
19 de junio - San Salvador, El Salvador - Complejo Cuscatlán
20 de junio - Tegucigalpa, Honduras - Coliseo Nacional de Ingenieros
26 de junio - Ciudad de Panamá, Panamá - Plaza Amador
27 de junio - San José, Costa Rica - Parque Viva
15 de agosto - Lima, Perú - Costa 21
20 de agosto - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
22 de agosto - Santiago, Chile - Movistar Arena
27 de agosto - Quito, Ecuador - Coliseo Rumiñahui
29 de agosto - Guayaquil, Ecuador - Coliseo Voltaire
Los ganadores del Grammy y del Latin Grammy, Rawayana, se han convertido en una de las agrupaciones más emocionantes de América Latina gracias a su espectáculo en vivo de alta energía y a su fusión innovadora de ritmos caribeños con funk, reggae, soul, house y rock. El grupo está integrado por Alberto “Beto” Montenegro (voz y guitarra), Antonio “Tony” Casas (bajo), Andrés “Fofo” Story (batería) y Alejandro “Abeja” Abeijón (guitarra).
Originaria de Venezuela, Rawayana ha lanzado cinco álbumes de estudio a través de su sello, Broccoli Records: “Licencia Para ser libre” (2011), “Rawayanaland” (2013), “Trippy Caribbean” (2016), “Cuando los acéfalos predominan” (2021) y su más reciente, “¿Quién trae las cornetas?” (2023). Este último ha sido su álbum más exitoso hasta la fecha, con más de 250 millones de reproducciones globales. Del álbum se desprenden varios sencillos exitosos, entre ellos “Binikini (feat. Danny Ocean)”, “Hora Loca (feat. Monsieur Periné)” y “Dame Un Break”.
El éxito del álbum también les otorgó un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino y un Latin Grammy a la Mejor Canción Pop por “Feriado”. La banda recibió una nominación a Mejor Nuevo Artista en la 18ª Entrega Anual de los Premios Latin Grammy tras el lanzamiento de su tercer álbum, “Trippy Caribbean”. En abril de 2025, la agrupación debutó en Coachella, ofreciendo a miles de asistentes una experiencia sin igual en un show que rindió tributo al legado musical de Venezuela. Asimismo, fueron los primeros artistas en presentarse en el debut de la experiencia inmersiva Cercle en la Ciudad de México.
En marzo de 2025, Rawayana unió fuerzas con Bomba Estéreo para formar la superbanda Astropical, un proyecto fuera de serie que fusiona la riqueza de la música tropical con la grandeza de la astrología. Astropical recibió una nominación a los Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino.
En noviembre de 2025, Rawayana se llevó a casa su segundo Latin Grammy por su megahit viral “Veneka”, junto a Akapellah, canción galardonada con el premio a la Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina. Además, la agrupación ha colaborado con figuras destacadas de la música en español como Natalia Lafourcade, Fonseca, Nathy Peluso, Justin Quiles, Los Amigos Invisibles, Willy Rodríguez (Cultura Profética), Danny Ocean, Álvaro Díaz, Elena Rose, Akapellah y más.
Con más de 1.500 millones de reproducciones globales y 5,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, Rawayana se ha consolidado como la agrupación venezolana más importante de la actualidad y está emergiendo como una de las bandas más influyentes de América Latina de la última década.