El 20 de agosto

Rawayana llega a la Argentina con el ¿Dónde es el After? World Tour

La banda ganadora del Grammy y del Latin Grammy, oriunda deVenezuela, recorrerá Latinoamérica y España en la gira de presentación de su nuevo álbum de estudio. La parada argentina será el 20 de agosto, en el Movistar Arena de Buenos Aires. El disco es un ambicioso proyecto de 23 canciones, con la participación de figuras de nivel internacional.