Artistas argentinos lanzaron "Razón de vivir: un homenaje a Víctor Heredia"
Con reconocidos nombres como León Gieco, Sandra Mihanovich y Teresa Parodi, referentes de la música argentina, unieron su voz en un tributo al destacado cantautor. Fue registrado en vivo en el Teatro Margarita Xirgu.
Heredia al centro, rodeado de todos los invitados, para interpretar la canción que da nombre al material. Foto: Captura de pantalla
En el marco de un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Víctor Heredia, León Gieco, Sandra Mihanovich y más artistas argentinos unieron su voz en “Razón de vivir”, un álbum que rinde tributo a la inmensa obra de Víctor Heredia, grabado en vivo en el Teatro Margarita Xirgu.
El proyecto, que salió a la luz a las 0 del martes 24, fue impulsado por el cantante y productor musical, Lito Vitale, quien describió el lanzamiento como una “vigilia cantada”. La iniciativa es a beneficio de la Fundación Casa de la Música.
Seleccionado nacional
Una gran selección de artistas de diversas generaciones y géneros se une para ponerle voz al repertorio de Heredia, tales como León Gieco, Pedro Aznar, Teresa Parodi, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich y Julia Zenko. También se les suman voces del folclore como Nahuel Pennisi y Maggie Cullen.
La lista de colaboradores se completa con Marian Farías Gómez, Carolina Peleritti, el Dúo Dos Puntos, Daniel Homer, Jorge Fandermole, Los Sobrevivientes, Liliana Vitale, Rubén Goldín y el propio Víctor Heredia.
Lito Vitale anunció en sus redes sociales que todo lo recaudado por las reproducciones del álbum será destinado a la Fundación Casa de la Música. “Razón para vivir” ya está disponible en todas las plataformas.