Reunidos por Lito Vitale

Artistas argentinos lanzaron "Razón de vivir: un homenaje a Víctor Heredia"

Con reconocidos nombres como León Gieco, Sandra Mihanovich y Teresa Parodi, referentes de la música argentina, unieron su voz en un tributo al destacado cantautor. Fue registrado en vivo en el Teatro Margarita Xirgu.