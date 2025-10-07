El viernes, en Tribus

La Bruja Salguero: canciones que amplíen las mejores emociones

La cantora riojana llega con “30 Años, Conciertos en intimidad” junto al guitarrista José Torelli, celebrando las tres décadas desde “De ventana abierta”, su primer álbum. En diálogo con El Litoral, repasó su viaje artístico, su vuelco a la composición junto a Bruno Arias y Lula Bertoldi, y su búsqueda de canciones y autores que conecten con la sociedad.