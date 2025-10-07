Estreno de Recua

"Instrucciones para vivir una vida”: la danza teatro como campo de experimentación poética"

El grupo santafesino cumple 25 años y los celebra con una nueva puesta: bajo la dirección de Patricia Pieragostini y Marisa Hérnandez, se vivirá un cruce de lenguajes escénicos y de las voces de tres poetas santafesinas (Estela Figueroa, Diana Bellessi y Marilyn Contardi) con estadounidense Mary Oliver.