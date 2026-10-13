Durante las últimas horas, una gran cantidad de usuarios compartieron en plataformas digitales y aplicaciones de mensajería una gráfica promocional del denominado "Music Gol Festival X". El afiche ubicaba supuestamente el evento para el próximo 12 de junio de 2027 en el estadio de Rosario Central e incluía en su grilla estelar a Red Hot Chili Peppers, The Human League y Happy Mondays. La magnitud de las bandas anunciadas y la presencia de logos de ticketeras oficiales y entidades bancarias generaron un fuerte impacto y expectativas inmediatas entre los fanáticos de la música internacional en la región.
¿Los Red Hot Chili Peppers en Rosario Central?: qué se sabe el flyer que genera expectativa y confusión
La imagen de un supuesto show de rock generó furor en redes, aunque desde el entorno de los artistas desmintieron cualquier negociación para llegar al país.
La desmentida oficial de los productores
A pesar del revuelo generado, la ilusión duró poco. El reconocido productor de espectáculos José Palazzo utilizó sus canales oficiales para poner fin a las especulaciones. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, compartió la imagen del anuncio falso con la palabra "TOTALMENTE FALSO" estampada en letras mayúsculas.
De esta manera, las autoridades ligadas a la producción de shows y los referentes de la organización descartaron cualquier tipo de negociación o fecha pactada para la llegada del cuarteto californiano a la ciudad de Rosario en la fecha indicada.
Por su parte, la confirmación definitiva de que se trataba de una información apócrifa llegó desde el entorno directo de los grupos británicos incluidos en el afiche. El periodista de la revista Rolling Stone, Joaquín Vismara, tomó contacto directo con Alan McGee, manager de la banda Happy Mondays. Ante la consulta explícita sobre la veracidad del festival promocionado en Rosario junto a Red Hot Chili Peppers, McGee respondió de forma tajante: "It's not true" (No es verdad). Tras este intercambio, el periodista recomendó a los usuarios no adquirir ningún tipo de tickets hasta no contar con una confirmación oficial por parte de las productoras o de las bandas.
El peligro de las estafas con eventos inexistentes
La proliferación de afiches apócrifos con logotipos institucionales y ofertas financieras suele responder a intentos de captación ilícita de datos personales o la venta fraudulenta de entradas virtuales.
Ante este escenario, especialistas y referentes del sector aconsejan chequear la agenda de shows exclusivamente por los canales oficiales verificados de las agrupaciones musicales y de los recintos.
El recuerdo de la última visita del grupo a la Argentina
Los Red Hot Chili Peppers se presentaron por última vez en Argentina en noviembre de 2023, cuando ofrecieron dos conciertos con entradas agotadas en el estadio River Plate en el marco de The Global Stadium Tour. Aquella cita significó el reencuentro de la audiencia local con el guitarrista John Frusciante tras su reincorporación en 2019, acompañado por Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith.
En esas jornadas, el conjunto repasó material de sus álbumes de 2022 (Unlimited Love y Return of the Dream Canteen) junto a clásicos como Can't Stop, Californication, Scar Tissue, Under the Bridge y Give It Away. Por el momento, cualquier regreso del cuarteto de Los Ángeles al territorio nacional sigue sujeto a confirmaciones oficiales por parte de las productoras autorizadas.