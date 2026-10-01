El universo de “Nueve reinas” tendrá una nueva vida en Netflix. La película escrita y dirigida por Fabián Bielinsky, estrenada en 2000 y convertida en uno de los clásicos del cine argentino contemporáneo, será adaptada como una serie española que trasladará su trama de Buenos Aires a Madrid, en plena crisis económica de 2012.
"Nueve reinas" vuelve como serie: de la Buenos Aires de Bielinsky a la Madrid de la crisis
Más de dos décadas después de la película de Fabián Bielinsky protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, “La N roja” prepara una adaptación española que trasladará la historia al Madrid de 2012. Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado encabezan el elenco.
La producción, cuyo rodaje comenzó en abril de 2026, conservará el núcleo de la historia original -dos estafadores unidos por una oportunidad extraordinaria- pero incorporará nuevos personajes y un contexto social diferente. La serie todavía no tiene fecha oficial de estreno confirmada por Netflix.
Otra crisis
La nueva versión se desarrollará en una España atravesada por las consecuencias de la crisis económica. Allí, Marcos (Álvaro Morte) será un estafador experimentado y sin escrúpulos que se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven en una situación económica desesperada que necesita encontrar una salida para sostener a su familia.
El encuentro entre ambos dará origen a una sociedad que, en principio, tendrá apenas 24 horas de duración. Lo que comienza como una sucesión de pequeños engaños pronto se transformará en una posibilidad mucho más ambiciosa: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados conocidos como “las nueve reinas”.
El comprador será un poderoso magnate interpretado por José Coronado, quien se convertirá en el objetivo final de la estafa. Su personaje será presentado como un empresario frío, calculador e implacable, con suficiente poder económico como para convertirse en un adversario de peso para los protagonistas.
De este modo, la serie conservará uno de los elementos centrales de la película de Bielinsky: un juego de apariencias en el que las alianzas pueden cambiar rápidamente y donde la frontera entre quien engaña y quien termina siendo engañado resulta cada vez más difícil de establecer.
Nuevo elenco, historia conocida
El reparto estará encabezado por Álvaro Morte, reconocido internacionalmente por su papel de El Profesor en “La casa de papel”, y Patrick Criado, quien también integró el elenco de aquella serie.
A ellos se suman José Coronado, Aura Garrido, protagonista de “El inocente”, y Margarida Corceiro, conocida por su participación en “Punto Nemo”, entre otros intérpretes.
Coronado (a quien algunos consideran “el Darín español”) asumirá un papel diferente al de los dos timadores protagonistas: será el magnate que queda en el centro de la maniobra. Su personaje tendrá una posición de poder y una personalidad calculadora, lo que llevará el enfrentamiento más allá de una simple estafa.
Staff ibérico
La serie es una producción de Lazona y fue creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también están a cargo del guion y la producción ejecutiva junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli.
La dirección estará a cargo de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra, mientras que la fotografía corresponderá a Andreu Adam y Víctor Benavides. El diseño de producción será responsabilidad de Juan Pedro de Gaspar.
El proyecto parte así de una historia ampliamente reconocida, pero no plantea simplemente reproducir la película argentina. El cambio de país, época y contexto económico funciona como punto de partida para una nueva lectura de sus temas: la supervivencia, la ambición, el oportunismo y el engaño.
El legado de Bielinsky
La película original, protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, llegó a los cines argentinos el 31 de agosto de 2000 y rápidamente se convirtió en un éxito. Superó el millón de espectadores y tuvo además una importante repercusión internacional.
Su recorrido también incluyó una fuerte presencia en los premios Cóndor de Plata de 2001, donde obtuvo siete estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Actor para Darín.
La historia incluso tuvo una fallida remake estadounidense, “Criminal”, estrenada en 2004, con dirección de Gregory Jacobs y los protagónicos de John C. Reilly, Diego Luna y Maggie Gyllenhaal (en el rol que fuera de Leticia Brédice).
Afirmó Darín en entrevista con Migue Granados: “Los dos tipos andan en un Mercedes, que está bien, no es el último modelo, pero es un Mercedes. Y la historia de ‘Nueve reinas’ es la de dos chabones a pie haciendo yeites en la calle”.
“Y además se equivocaron en el cast, porque John C. Reilly tiene una cara muy confiable. Y en Estados Unidos -y esto lo digo con todo el cariño y el respeto que le tengo al chico Luna-, no es precisamente la imagen del más confiable. Y acá era al revés. Acá era Gastón el buenito y yo el cagador. Hicieron una mala lectura”, argumentó el actor argentino.