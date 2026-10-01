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"Nueve reinas" vuelve como serie: de la Buenos Aires de Bielinsky a la Madrid de la crisis

Más de dos décadas después de la película de Fabián Bielinsky protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, “La N roja” prepara una adaptación española que trasladará la historia al Madrid de 2012. Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado encabezan el elenco.