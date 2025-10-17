Ricardo Arjona agotó diez Movistar Arena y anuncia una función histórica

El furor que despierta Ricardo Arjona entre el público argentino no conoce límites. El reconocido artista guatemalteco ha pulverizado un nuevo récord al agotar en tiempo récord las entradas para diez presentaciones consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires, y, ante la demanda masiva de sus seguidores, confirmó una undécima función para el 8 de mayo de 2026 en el mismo estadio.
Esta impresionante respuesta del público subraya el inquebrantable idilio que une al artista con el país, consolidando a Argentina como uno de los epicentros de su éxito global. La nueva oportunidad para presenciar la gira "Lo que el Seco no dijo" será la última chance para sus fans.
Undécima fecha confirmada
La nueva fecha anunciada para este fenómeno musical es el jueves 8 de mayo de 2026. De esta manera, Arjona expande su agenda de conciertos en el estadio de Villa Crespo, que ya incluía las funciones agotadas del 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo del mismo año.
Para aquellos que aún no tienen su lugar, las entradas para esta onceava cita estarán disponibles a partir del próximo lunes 20 de octubre a las 16:00 horas. La productora a cargo, Fenix Entertainment, informó que la venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma web oficial del Movistar Arena.
Este logro en Argentina se suma a una racha de éxitos internacionales para el intérprete de "Mujeres". Recientemente, Ricardo Arjona ha agotado dos conciertos en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York y 23 funciones en el Teatro Nacional de su natal Guatemala, demostrando la vigencia y trascendencia de su música.
El esperado regreso a los escenarios porteños, que cuenta con producción de Fenix Entertainment, promete no solo un repaso por los grandes éxitos de su carrera, sino también una puesta en escena impactante. Además, la gira será la plataforma de lanzamiento para las nuevas composiciones de su próximo trabajo discográfico, titulado, precisamente, "LO QUE EL SECO NO DIJO".
Una relación histórica de récords en Argentina
El idilio entre Ricardo Arjona y su público argentino no es un suceso aislado, sino parte de una historia de éxitos que se remonta años atrás y que lo ha convertido en un verdadero hacedor de récords en el país:
2023: cerró su aclamada gira "Blanco y Negro" con dos estadios Vélez Sarsfield repletos.
2022: había agotado ocho funciones en el mismo Movistar Arena, marcando una tendencia.
2006: protagonizó un hito histórico al concretar 34 presentaciones en el Luna Park, convocando a más de 230 mil personas en total.
La respuesta del público en 2025no hace más que reconfirmar este vínculo afectivo y musical, dejando en claro que, para los argentinos, Ricardo Arjona es mucho más que un cantante; es un fenómeno cultural que sigue rompiendo marcas de convocatoria y fidelidad.
El próximo 20 de octubre será la última oportunidad para asegurar el pase a la fiesta que promete ser su "Lo que el Seco no dijo".
