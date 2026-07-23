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Vuelve "RoboCop": Amazon apuesta por reinventar un clásico de la ciencia ficción

Con Peter Ocko como showrunner y James Wan en la producción ejecutiva, Prime Video prepara una nueva adaptación del icónico policía cibernético. El proyecto buscará actualizar las preguntas sobre tecnología, identidad y poder corporativo que hicieron de la película de Paul Verhoeven una de las grandes distopías del cine de los años 80.