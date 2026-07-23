La industria del entretenimiento continúa recurriendo a sus grandes franquicias y ahora le llegó el turno a uno de los personajes más emblemáticos de la ciencia ficción. Amazon MGM Studios confirmó el desarrollo de una nueva serie de “RoboCop” para Prime Video, con una primera temporada de ocho episodios.
Vuelve "RoboCop": Amazon apuesta por reinventar un clásico de la ciencia ficción
Con Peter Ocko como showrunner y James Wan en la producción ejecutiva, Prime Video prepara una nueva adaptación del icónico policía cibernético. El proyecto buscará actualizar las preguntas sobre tecnología, identidad y poder corporativo que hicieron de la película de Paul Verhoeven una de las grandes distopías del cine de los años 80.
La misma estará encabezada por Peter Ocko como guionista, showrunner y productor ejecutivo, mientras que James Wan participará como productor ejecutivo a través de Atomic Monster junto a Blumhouse.
El proyecto comenzó a gestarse tras la compra de MGM por parte de Amazon y forma parte de la estrategia del estudio para recuperar algunas de las propiedades intelectuales más reconocidas de su catálogo.
La nueva ficción retomará el concepto fundacional de la saga: un gigantesco conglomerado tecnológico convence a una ciudad de incorporar un poderoso ciborg a la fuerza policial, una máquina que alberga la conciencia de un oficial caído en servicio.
Anticipación
Estrenada en 1987 y dirigida por Paul Verhoeven, “RoboCop” trascendió rápidamente la categoría de película de acción para convertirse en una de las obras más influyentes del cine de ciencia ficción moderno.
Ambientada en un Detroit sumido en el colapso económico y social, la historia seguía al agente Alex Murphy, quien, tras resultar mortalmente herido, era reconstruido por la corporación Omni Consumer Products (OCP) como un policía mitad hombre y mitad máquina.
Bajo una superficie repleta de violencia estilizada, efectos especiales y acción futurista, Verhoeven construyó una feroz sátira política sobre la privatización de los servicios públicos, el poder de las corporaciones, la manipulación mediática y el avance de la tecnología sobre la identidad humana.
El conflicto entre la memoria de Murphy y la programación impuesta por la empresa se convirtió en el corazón dramático de una película que con el paso de las décadas ganó aún más vigencia.
No resulta casual que esos mismos ejes sean hoy el principal argumento para justificar su regreso. “Lo que Paul Verhoeven creó en 1987 estaba adelantado décadas a su tiempo, y sus preguntas sobre la tecnología, la identidad y a quién sirven realmente las corporaciones se han convertido todavía en más urgentes”, afirmó James Wan al anunciar el proyecto.
Mundos complejos
La elección de Peter Ocko tampoco parece casual. El escritor ha desarrollado buena parte de su carrera en series que mezclan géneros y exploran mundos de fuerte carga conceptual.
Participó en producciones como “Pushing Daisies”, fue productor de “The Leftovers” y “Black Sails”, creó la serie de culto “Lodge 49” y más recientemente estuvo al frente de “Moonhaven”, una propuesta de ciencia ficción centrada precisamente en un futuro alternativo y en los dilemas sociales derivados del desarrollo tecnológico.
Con ese antecedente, Amazon apuesta a que la serie conserve el espíritu crítico de la obra original sin limitarse a reproducirla plano por plano.
Intentos de continuidad
Aunque la película de Verhoeven sigue siendo la referencia indiscutida, “RoboCop” nunca dejó de expandirse. El éxito inicial dio lugar a dos secuelas cinematográficas: “RoboCop 2”, dirigida por Irvin Kershner en 1990, y “RoboCop 3”, de Fred Dekker, estrenada en 1993, ambas con una recepción muy inferior a la del film original.
La franquicia también exploró la televisión en varias oportunidades. En 1988 llegó una serie animada orientada al público infantil, posteriormente apareció una serie de imagen real en 1994, la miniserie “Prime Directives” en 2001 y una segunda producción animada, “Alpha Commando”.
Estas propuestas demostraron que el personaje conservaba un importante atractivo comercial, aun cuando ninguna alcanzó el prestigio del largometraje original.
Reboot fallido
El intento más ambicioso de revitalizar la marca llegó en 2014 con el reboot dirigido por el brasileño José Padilha (“Tropa de Élite”), protagonizado por Joel Kinnaman, acompañado por un elenco integrado por Gary Oldman, Michael Keaton y Samuel L. Jackson.
La película modernizó el aspecto visual del personaje y puso mayor énfasis en los drones, la vigilancia y la automatización militar, pero no consiguió generar el mismo impacto cultural que el clásico de los años ochenta. Aunque obtuvo una recaudación cercana a los 242 millones de dólares en todo el mundo, las críticas fueron dispares y el proyecto no tuvo continuidad cinematográfica.
Debatir el presente
Casi cuatro décadas después de su estreno, “RoboCop” vuelve en un contexto muy distinto al que imaginó Verhoeven, pero con preocupaciones sorprendentemente similares.
El crecimiento de la inteligencia artificial, la automatización, la vigilancia masiva y el poder de las grandes empresas tecnológicas convierten nuevamente al policía cibernético en una figura pertinente para reflexionar sobre los límites entre el ser humano y la máquina.
Con el respaldo creativo de Peter Ocko, la participación de James Wan y la presencia como productor ejecutivo de Ed Neumeier, cocreador del film original, Amazon intentará que la nueva serie no sea únicamente otro ejercicio de nostalgia, sino una actualización de las preguntas que hicieron de RoboCop una de las obras más visionarias del cine de ciencia ficción.