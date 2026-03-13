Santa Fe en escena: todas las propuestas culturales del 13 al 15 de marzo

El fin de semana se abre como un mapa con diversas posibilidades en la ciudad. Entre salas independientes, bares culturales y espacios públicos, Santa Fe pone a disposición del público una agenda que tiene de todo: rock, teatro, música clásica y celebraciones artísticas.
El viernes 13 llega con un cruce de mundos musicales y escénicos: del eco eterno de Soda Stereo en Tribus al pulso de la Orquesta Sinfónica en Centro Cultural Provincial, pasando por el teatro del Foro Cultural y los homenajes al cineasta Fernando Birri en El Molino Fábrica Cultural.
El sábado se acentúa ese movimiento con espectáculos que mezclan humor, drama y música popular. Desde el fenómeno teatral "Las cosas maravillosas" hasta ciclos musicales que se adentran en bares y centros culturales.
El domingo propone un cierre a la altura. Entre el teatro independiente y la música local, la agenda cultural santafesina vuelve a demostrar que cada fin de semana la ciudad escribe, sobre sus escenarios, nuevas historias. La grilla completa.
El Cuarto Soda regresa con un show especial inspirado en "Me verás volver", el histórico regreso de Soda Stereo en 2007, una gira que marcó a generaciones y quedó inmortalizada en los discos y registros en vivo que hoy forman parte esencial de la historia del rock en español.
Tributo a Buena Vista Social Club a las 21 en El Solar de las Artes
Se presentarán Luis E. Carballosa y Franco Ochat. Será una noche de baile y fiesta en clave de cha-cha-cha para homenajear a la música tradicional cubana. Sonarán temas de Miguel Matamoros, Compay Segundo, María Teresa Vera, Isolina Carrillo, entre otras artistas representativas.
"Las cosas maravillosas". Foto: Alejandra López
Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe se presentará en su segundo concierto de temporada. En esta oportunidad, la dirección estará a cargo de Cecilia Castagneto y contará con la participación de la mezzosoprano chilena María Luisa Merino Ronda. Las dos artistas se presentarán en calidad de invitadas.
"Angurria" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Se presenta dentro de un ciclo especial en el marco de "Viernes de Escénicas". "Angurria" cuenta con la autoría, dirección e interpretación de Mercedes Vivacqua. Una mujer. a través del humor y el desafío de abrirse, habla sobre el compartir.
"¿Quién mueve a quien?" a las 21 en El Birri
Tres historias breves se enlazan en un mismo pulso: el deseo de ser, de hablar, de elegir. Títeres, objetos y figuras que cobran vida para cuestionar a sus creadores, a sus dueños, a sus moldes.
A las 21, Sujatovich subirá al escenario principal para repasar su repertorio solista. La noche contará con la apertura de dos referentes de la escena santafesina: Luisina Gioria y Sol Pereyra. Será en el marco del ciclo Lunas de Marzo.
La actividad incluye un diálogo entre Romina Resuche y Laura Gutiérrez. La conversación sobrevolará las formas en que el trabajo con, sobre y desde los archivos insiste en las memorias y en la humedad propia de regiones como la nuestra: el litoral.
"Celebrar a Fernando Birri" a las 19.30 en el Molino Fábrica Cultural
Como parte de la agenda de actividades que, desde 2025, se desarrollaron para celebrar el centenario de Birri, El Molino será sede de una doble celebración. La propuesta se compone de una muestra a 50 años del golpe militar y del estreno de dos cortometrajes realizados por estudiantes del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales, en coproducción con Señal Santa Fe.
La propuesta con la participación de la prestigiosa cantante francesa Johanne Cassar acompañada por pianista argentino Laureano Bruno. El concierto propone un recorrido por los universos de la música vocal y pianística, con obras del repertorio francés y argentino.
Sábado 14 de marzo
"Las cosas maravillosas" a las 21 en el Nuevo LOA
En Santa Fe, la obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo.
Para culminar la sexta edición del ciclo Lunas de Marzo, llegarán desde Rosario las Mundialmente Famosas. Con su estilo que combina el pop de los 90 y 2000 con rock y boleros, prometen un show dinámico y lleno de energía para bailar y celebrar. El aftershow estará a cargo de DJ Dellnitro.
Luna Sujatovich. Foto: Gentileza producción
Roda de Samba a las 21 en El Solar de las Artes
La propuesta invita a viajar con la música desde el samba en sus inicios hasta el pagode actual, encendiendo la llama de la alegría para conectar con el público en una ronda ancestral.
Plinky's Son regresa a Tribus con su repertorio de salsa y son cubano mixturados con un toque litoraleño.
"Perlitas del Retablo de las Maravillas" a las 18.30 en El Retablo
La sala cultural independiente de Moreno 2441 presenta esta propuesta. Cada perlita es una historia (en formato de pantomima, o acompañada con la palabra) del extenso repertorio de este Grupo titiritero. Este espectáculo es para grandes y chicos.
El cuarto Soda. Foto: Gentileza producción
"Otelo o la prueba del pañuelo" a las 21 en La 3068
"Después de una temporada a sala llena, regresamos por una única función", señalaron los realizadores. Es una versión libre de "Otelo, el moro de Venecia" de Shakespeare. Actúan: José Pablo Viso, Luciana Brunetti, Raúl Kreig. Asistencia de dirección: Agustina Gudiño. Dirección: Sergio Abbate.
En el marco de los 15 años de Stanley Bar, se presenta la banda. "Nos volvemos a ver las caras con la formación que hizo vibrar estas paredes", dijeron los organizadores. Los integrantes son Franco Holzinger (Batería), Adrián Miglioretti (Bajo), Hernán “Puchi” Castillo (Guitarra), Rodrigo Gras (Guitarra) y Andrés Ferrero (Voz).
"Acerca del Amor en Tiempos de Carnaval y Esperando el Beso de tus Labios" a las 20.30 en El Birri
Reestreno de Daniel Payero Zaragoza. Los intérpretes son Valeria Fontanetto y Martín Velarde. Habrá servicio de buffet y barra.
Romero sale de gira en la presentación de su octavo libro "Basta de amores de mierda VIII" en el cual se despide de su espectáculo insignia de más de 10 años de éxito.
Domingo 15 de marzo
"Dos días y un epílogo" a las 20 en la 3068
Dos hermanas auto encerradas en un depósito de revistas regalan, con humor, un mundo sensible de amores, dolores y sabrosos recuerdos. Una comedia absurda y divertida, con dos grandes actrices de la escena santafesina.
Homenaje a Birri. Foto: Gentileza producción
Show Sorpresa a las 21 en Tribus
"Vení a disfrutar de la mejor música local con un show sorpresa", invitaron desde el espacio.