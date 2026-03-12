Una lista para seguir viviendo: estrenan "Las cosas maravillosas"
La versión santafesina del fenómeno teatral internacional, protagonizada por Mariano Rubiolo, llega con humor, ternura e interacción con el público. Será en el marco de la reapertura del espacio de 25 de Mayo 1867, con una propuesta que invita a recordar por qué vale la pena vivir.
Rubiolo, el protagonista de la propuesta escénica. Foto: Gentileza Alejandra López
Este sábado 14 de marzo a las 21 se estrena en Santa Fe "Las cosas maravillosas", la versión en español de "Every Brilliant Thing" de Duncan Macmillan. La obra desembarca en una coproducción inédita con Buenos Aires y lo hace en el marco de la reapertura del renovado LOA Espacio A.G.M (25 de Mayo 1867, 2º piso).
La versión de Santa Fe está interpretada por el actor Mariano Rubiolo, dirigida por Mey Scapola, con asistencia de dirección de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Penza con asistencia de Jerónimo Rubiolo.
La coproducción es de Marita Blanc, Rubiolo y Penza (Santa Fe). Y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomás Rottemberg y Miami New Drama (Buenos Aires).
Gentileza Alejandra López
El punto de partida
La propuesta plantea una misión que parece muy simple, pero a la vez resulta devastadora por sus alcances: "hacer una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo, todo aquello por lo que vale la pena vivir".
Con humor y ternura, el protagonista recorre recuerdos, miedos y esperanzas y convoca al público a participar. En efecto, la función es interactiva y convierte de esa forma a los espectadores en "coautores" del relato.
Un fenómeno internacional
Estrenada en 2014 en el Festival de Edimburgo, "Every Brilliant Thing" circuló por Londres y Nueva York y se transformó, desde esas urbes, en un fenómeno global.
En Argentina, la versión local debutó en 2022 en CABA con Peter Lanzani y, desde entonces, pasó por múltiples elencos (Lali González, Franco Masini, Natalie Pérez, entre otros) bajo la dirección de Mey Scapola.
Gentileza Alejandra López
Desde 2025 se impulsaron coproducciones nacionales; este año se suma Santa Fe, poniendo énfasis de esa forma en la itinerancia de la obra en el país y la región. En diálogo con El Litoral, Mariano Rubiolo explicó que el vínculo con el público se funda en la cordialidad y el respeto. Y remarcó el desafío actoral.
De los dos lados
-La obra propone una experiencia muy particular de teatro interactivo, donde el público también participa de la historia. ¿Cómo se construye ese vínculo con los espectadores en escena y qué desafíos implica para el actor cada función?
-Yo creo que el vínculo con el espectador se construye desde la cordialidad desde que llega a la sala, con un saludo, una pregunta para romper ese "presupuesto" de que al actor no se lo puede hablar hasta que termine la función.
Y después, con la propuesta de que, si está dispuesto, me ayude a contar la historia. Siempre respetando la libertad de su respuesta. Como en todo en la vida, se construye desde el respeto. Y para mí, como actor, es un gran desafío, porque yo no estaba tan entrenado para el vínculo tan directo con el público.
Gentileza Alejandra López
Si bien en "El Niño Salvaje" el personaje compartía su sentir con el público rompiendo la cuarta pared a modo de relato “unidireccional”, en “Las cosas maravillosas” el compartir es “bidireccional”, de los dos lados: yo propongo y el público responde, quizás no lo esperado, y viceversa.
Y el desafío es estar atento a lo que el público que no se pierda esa riqueza que se puede generar en la frescura de ese vínculo con los espectadores.
La vida misma
-"Las cosas maravillosas" se convirtió en un fenómeno internacional desde su estreno en el Festival de Edimburgo y tuvo numerosas versiones en Argentina. ¿Qué elementos de la obra explican que conecte con públicos tan distintos y en contextos tan diversos?
-La frescura del texto, la profundidad de las ideas, la dinámica de la interacción con el público, la impronta que cada actor o actriz le imprime al personaje, el humor siempre presente hasta en los momentos más dramáticos, la actualidad de los tema que trata. La vida misma.
Gentileza Alejandra López
Yo creo que a todos nos agarra por algún lado. Quizás no te sientas identificado con todo, pero en algo seguro. Porque trata de la vida misma desde una mirada muy positiva. Y son temas universales, por eso es éxito en el mundo.
La propia lista
-La obra propone una mirada luminosa sobre temas sensibles como la salud mental y los desafíos de la vida cotidiana. Desde tu experiencia en este proyecto, ¿qué tipo de emociones o reflexiones podría despertar en el público al finalizar la función?
-Indiferente no vas a salir, eso te lo aseguro. Por algún lado te va a agarrar. Yo espero que la gente sienta esperanza al salir. Al menos es mi deseo personal.
Quizás salgas con los ojos hinchados, más o menos atravesado por la historia, pero con una sonrisa en la cara y con las pilas recargadas. Con ganas de escribir tu propia lista de cosas maravillosas. Y eso ya sería completamente maravilloso.
Gentileza Alejandra López
Un proyecto valioso
-Esta versión llega a Santa Fe en el marco de la reapertura del Nuevo LOA A.G.M. ¿Qué significa para ustedes que el estreno de la obra acompañe este momento de renovación de un espacio cultural tan activo en la ciudad?
-Para nosotros es un gran orgullo y una felicidad enorme ser el espectáculo elegido por la sala para reabrir, luego de este tiempo de renovación. Es un espacio muy querido para todos, es una casa para nosotros.
Desde el 2016 cuando todos los que hoy compartimos el proyecto nos conocimos haciendo el emblemático "Rey Lear" dirigido por José María Gatto, hace ya 10 años, LOA no ha dejado de ser un lugar de creación, de compartir cultura, de ver y realizar espectáculos de calidad.
Juntos también compartimos el proyecto de "Incendios", de W. Mouawad, dirigido por Desiderio Penza. Y tantos otros proyectos. Por eso estamos muy contentos de que sea nuestra casa a partir de este año para este proyecto tan maravilloso.