Este sábado en LOA

Una lista para seguir viviendo: estrenan "Las cosas maravillosas"

La versión santafesina del fenómeno teatral internacional, protagonizada por Mariano Rubiolo, llega con humor, ternura e interacción con el público. Será en el marco de la reapertura del espacio de 25 de Mayo 1867, con una propuesta que invita a recordar por qué vale la pena vivir.