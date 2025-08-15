Peter Lanzani reveló las cinco cualidades que busca en una mujer

Peter Lanzani habló sobre los aspectos que considera imprescindibles en una pareja cuando se enamora. El actor mencionó que el sentido del humor ocupa un lugar clave: disfrutar de la risa, saber reír y, en ocasiones, compartir chistes picantes o de humor negro, algo que asegura le resulta atractivo.
Otra de las características que valora es la compañerismo, al que considera fundamental en una relación. También señaló que compartir intereses es importante, sobre todo en lo que respecta al arte: que la otra persona disfrute del cine y el teatro o, incluso, que no tenga experiencia en ellos, para así poder compartirle películas que le gustan, como The Shining.
Entre sus expectativas, Lanzani incluyó el cuidado mutuo y destacó que le gustaría que su pareja disfrute de viajar y tenga afinidad por los animales, dos aspectos que considera enriquecedores en la vida en común.
Detenido en Ushuaia
Mese atrás, mientras se encontraba en Ushuaia, Tierra del Fuego, para el rodaje de una película, Lanzani fue detenido junto a otras dos personas por realizar pintadas en la vía pública. El hecho ocurrió en la calle Piedrabuena 49, frente a la fachada del ex local Imcofue, donde un patrullero que recorría la zona los sorprendió en plena acción.
El actor destacó el sentido del humor y la pasión por el cine como aspectos clave.
Según se informó, los tres involucrados fueron identificados como Gastón Zieher, de 26 años; Valentín Bovati, de 27; y Juan Pedro Lanzani, de 34, más conocido por su nombre artístico, Peter Lanzani. Los tres serían parte del mismo equipo de filmación.
El procedimiento policial se desarrolló de manera rápida. Tras ser interceptados, los efectivos los trasladaron para su identificación y luego quedaron demorados por vandalizar un edificio. Las imágenes del momento fueron difundidas en redes sociales por Ángel de Brito, quien compartió la noticia con sus seguidores.
Horas más tarde, tanto Lanzani como sus acompañantes recuperaron la libertad. Aunque el incidente no interrumpió el proyecto cinematográfico en el que participaban, el episodio generó repercusión pública y se sumó a la exposición mediática que ya tenía el actor por sus recientes declaraciones sobre el amor y las relaciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.