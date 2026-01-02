#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Agenda cultural

Rock nacional y heavy metal para empezar el año

Durante el primer fin de semana de semana de 2026, la música se apodera de la ciudad, con opciones para disfrutar. En otro orden, hay convocatorias culturales vigentes este mes.

Verde Musgo, va el domingo 4 en Tribus. Foto: Gentileza producciónVerde Musgo, va el domingo 4 en Tribus. Foto: Gentileza producción
Seguinos en
Por: 

El 2026 arranca con música en la ciudad de Santa Fe. La grilla cultural, más escueta que en otros momentos del año, indica que habrá opciones vinculadas al rock argentino en general, al heavy metal y a la potencia infinita de Soda Stereo.

Viernes 2 de enero

Los Peatones a las 21 en Tribus

El grupo regresa a Tribus con sus canciones y el mejor homenaje al rock nacional.

Sábado 3 de enero

Noche de heavy metal a las 21 en Tribus

La invitación es para vivir una noche a puro heavy metal santafesino con los shows de Ícaro, Latinos y Metálicos y Elementos. Además, el Trasnoche con Adrenalive y su tributo a Ozzy Osbourne.

Imprudentes y Estigma a las 21 en Stanley

Se presentan dos bandas con integrantes muy jóvenes que harán vibrar la esquina tradicional de la Recoleta santafesina. Imprudentes es un tributo a Los Redondos. Estigma realiza covers de rock nacional.

Latinos y metálicos. Foto: Gentileza producciónLatinos y metálicos. Foto: Gentileza producción

Domingo 4 de enero

Verde Musgo a las 21 en Tribus

La banda regresa a Tribus con su show “Cerati Infinito”, homenajeando lo mejor de Soda Stereo y de la carrera solista de Gustavo Cerati.

Lo que viene

El sábado 10 de enero a las 21, Rompiendo Espejos (tributo a Callejeros) y Skamas empiezan el año en Tribus con los mejores shows de bandas locales.

Rompiendo Espejos. Foto: Gentileza producciónRompiendo Espejos. Foto: Gentileza producción

Convocatorias

Por otro lado, el Centro Cultural Provincial, junto a su Asociación de Amigos, convoca a docentes-artistas de Santa Fe a presentar propuestas de formación en artes escénicas para su ciclo anual 2026.

El mismos espacio anuncia la nueva edición de CCP Muestra, su programa anual dedicado a proyectos expositivos de artes visuales. La convocatoria estará vigente hasta el 31 de enero.

Gentileza ARPGentileza ARP

Cine

En el Cine América, como una forma de inaugurar la temporada 74 de Cine Club, se estrena la película "Nouvelle Vague", de Richard Linklater.

La película se instala en la París de 1960 para describir la trastienda del rodaje de "Sin aliento", una de las películas fundantes de la “nueva ola” del cine francés.

Seguinos en
#TEMAS:
Arte Música Teatro
Arte Expandido

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro