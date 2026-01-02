Rock nacional y heavy metal para empezar el año

El 2026 arranca con música en la ciudad de Santa Fe. La grilla cultural, más escueta que en otros momentos del año, indica que habrá opciones vinculadas al rock argentino en general, al heavy metal y a la potencia infinita de Soda Stereo.
Durante el primer fin de semana de semana de 2026, la música se apodera de la ciudad, con opciones para disfrutar. En otro orden, hay convocatorias culturales vigentes este mes.
El 2026 arranca con música en la ciudad de Santa Fe. La grilla cultural, más escueta que en otros momentos del año, indica que habrá opciones vinculadas al rock argentino en general, al heavy metal y a la potencia infinita de Soda Stereo.
Los Peatones a las 21 en Tribus
El grupo regresa a Tribus con sus canciones y el mejor homenaje al rock nacional.
Noche de heavy metal a las 21 en Tribus
La invitación es para vivir una noche a puro heavy metal santafesino con los shows de Ícaro, Latinos y Metálicos y Elementos. Además, el Trasnoche con Adrenalive y su tributo a Ozzy Osbourne.
Imprudentes y Estigma a las 21 en Stanley
Se presentan dos bandas con integrantes muy jóvenes que harán vibrar la esquina tradicional de la Recoleta santafesina. Imprudentes es un tributo a Los Redondos. Estigma realiza covers de rock nacional.
Verde Musgo a las 21 en Tribus
La banda regresa a Tribus con su show “Cerati Infinito”, homenajeando lo mejor de Soda Stereo y de la carrera solista de Gustavo Cerati.
El sábado 10 de enero a las 21, Rompiendo Espejos (tributo a Callejeros) y Skamas empiezan el año en Tribus con los mejores shows de bandas locales.
Por otro lado, el Centro Cultural Provincial, junto a su Asociación de Amigos, convoca a docentes-artistas de Santa Fe a presentar propuestas de formación en artes escénicas para su ciclo anual 2026.
El mismos espacio anuncia la nueva edición de CCP Muestra, su programa anual dedicado a proyectos expositivos de artes visuales. La convocatoria estará vigente hasta el 31 de enero.
En el Cine América, como una forma de inaugurar la temporada 74 de Cine Club, se estrena la película "Nouvelle Vague", de Richard Linklater.
La película se instala en la París de 1960 para describir la trastienda del rodaje de "Sin aliento", una de las películas fundantes de la “nueva ola” del cine francés.